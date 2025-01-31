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Назван лучший цифровой двойник года

В Global CIO подвели итоги ежегодного конкурса «Проект года-2024».

500 заявок и 5000 голосов

Более 10 лет профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации отмечает лучшие проекты на ИТ-рынке, чтобы сформировать единую базу знаний для всей отрасли и привлечь внимание к успешным практикам.

В этом году на конкурс Global CIO было заявлено более 500 проектов, участники профсообщества оставили более 1300 комментариев к анкетам конкурсантов и отдали более 5000 голосов за проекты.

Лучшим решением в области цифровых двойников был назван проект экосистемы МТС. В конце 2023 года компания запустила свою виртуальную динамическую модель, которая анализирует и контролирует ландшафт экосистемы и прогнозирует ее развитие на базе AI/ML моделей. Запуск сокращает время на проектирование и описание архитектуры продуктов в два раза, снижает количество сбоев и простоев, в шесть раз быстрее устанавливает причины инцидентов, а также упрощает принятие бизнес-решений.

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© denisismagilov / Фотобанк Фотодженика
Запуск цифрового двойника сокращает время на проектирование и описание архитектуры продуктов в два раза

«Мы много работали для развития технологий и поддержки бизнеса современными инструментами на базе AI/ML моделей. Поэтому для нас ценно получить награду. Мы благодарны профессиональному сообществу Global CIO за высокую оценку нашего проекта», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

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