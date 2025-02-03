Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» запретил ирландской Google вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего. Само разбирательство касается ряда сделок между дочерними структурами, в частности платежи в размере 336,5 млрд руб. с 2018 по 2022 г. В качестве применения последствий недействительности компания хочет взыскать более 130 млрд руб.

Запрет

Московский суд защитил свою компетенцию и запретил Google судиться в Калифорнии, пишут «Ведомости».

Арбитражный суд в Москве удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в Калифорнии в США. С заявлением 29 января 2025 г. обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл», что фактически стало ответом на решение американского суда.

24 января 2025 г. компания Google Ireland Limited подала иск в Калифорнии, требуя запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в банкротном процессе в России. Несмотря на то, что окончательное решение еще не вынесли, суд в Соединенных Штатах без вызова сторон ввел временные ограничительные меры, препятствующие разбирательству в Москве.

Партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян объяснил, что российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротства отечественных компаний. По его словам, суммы неустоек достигают астрономических размеров.

В ходатайстве конкурсного управляющего говорится, что решения иностранных судов о запрете участия в российских судебных процессах не подлежат исполнению в России. Кроме того, временные меры, введенные в США, не препятствуют рассмотрению споров о сделках должника с Google Ireland Limited и возможном привлечении компании к субсидиарной ответственности. Конкурсный управляющий отметил, что американский суд превысил свои полномочия.

История разбирательства

ООО «Гугл» пытается оспорить ряд сделок с Google Ireland Limited, в частности платежи в размере 336,5 млрд руб. с 2018 по 2022 г. В качестве применения последствий недействительности компания хочет взыскать более 130 млрд руб.

Представители Google заявили, что соглашения о перепродаже 2009–2018 г., на которых основаны требования, подразумевают рассмотрение споров в Международном центре разрешения споров Американской арбитражной ассоциации. Ходатайство оставлено открытым, слушания отложены.

27 января 2025 г. Федеральный окружной суд США по Северному округу Калифорнии запретил «Гуглу» и его управляющему Валерию Таляровскому возбуждать и продолжать судебные производства против Google Ireland Limited в России. В свою очередь, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство Таляровского о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в суде Калифорнии (дело №А40-126705/2022).

Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл» денежных средств в размере около 93,4 млрд руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 млрд руб. по состоянию на 18 октября 2024 г., с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.

Долг перед СМИ в России

В ноябре 2024 г. CNews писал, что сумма исков российских СМИ к Google достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупное богатства мира, которое составляло в прошлом году $407 трлн. При этом сумма продолжает удваиваться, таким образом два ундециллиона - это долг Google перед одним «Царьградом», а не перед всеми российскими СМИ. В декабре 2024 г. того же года суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требований «Царьграда» к Google о неустойке.

22 января 2025 г. Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщала юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы. Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру.