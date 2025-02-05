Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Израильский производитель шпионских программ из Paragon подтвердил, что продает свои продукты правительству США и другим неуказанным странам-союзникам. Компания-разработчик лицензирует свои технологии избранной группе мировых демократических государств - в основном, Соединенным Штатам и их союзникам.

Один из клиентов

Директор израильского производителя шпионских программ Paragon подтвердил сотрудничество с властями США, пишет Techcrunch. Компания-разработчик продавала свою продукцию американскому правительству и другим неопределенным союзным странам.

Основанная в 2019 г. бывшими сотрудниками израильской разведки, компания Paragon получила инвестиции от крупного венчурного фонда Battery Ventures. Сообщается, что ее ключевой шпионский инструмент Graphite извлекает данные из облачных резервных копий и может применяться для проникновения даже в зашифрованные ИТ-системы, такие как Signal и WhatsApp*. Paragon позиционирует себя как компанию, предлагающую этически обоснованные ИТ-инструменты, и отмечает, что работает только с правоохранительными органами и разведывательными службами в 39 странах. Власти США, стремясь установить «ответственное» регулирование рынка, поддерживают деятельность Paragon, которая продолжает расти.

В феврале 2025 г. исполнительный директор Paragon Джон Флеминг (John Fleming) отметил в своем заявлении TechCrunch, что «компания-разработчик лицензирует свои технологии избранной группе мировых демократий - в основном, Соединенным Штатам и их союзникам». Со слов Флеминга, что Paragon требует, чтобы все пользователи согласились с условиями, которые прямо запрещают незаконные нападения на журналистов и других деятелей гражданского общества. В компании существует политика нулевой терпимости к таким нападениям, и сотрудники компании прекратят отношения с любым клиентом, который нарушает условия обслуживания от производителя ПО.

Флеминг не ответил журналистам Techcrunch на ряд конкретных вопросов. Представители СМИ просили предоставить более подробную информацию о том, кого производитель израильского шпионского софта считает союзником США. Была просьба и разъяснить, что именно говорится в ее условиях обслуживания ПО Paragon. Может ли компания-разработчик расследовать обвинения в злоупотреблениях, подобные тем, что выдвинуты эксперта в области кибербезопаснсоти WhatsApp. Расторгнет ли Paragon когда-либо контракт из-за подобных нарушений с властями США.

Это интервью появились после того, как руководство WhatsApp в январе 2025 г. заявило о том, что шпионское программное обеспечение (ПО) Paragon использовалось в хакерской кампании. ИТ-атака была нацелена на 90 журналистов и других членов гражданского общества. По крайней мере два человека заявили, что они были среди целей: итальянский журналист Франческо Канчеллато (Francesco Cancellato) и проживающий в Швеции ливийский активист Хусам Эль Гомати (Husam El Gomati).

По информации Wirded, Paragon Solutions привлекала консультационные фирмы для продвижения своих интересов на рынке США. Расходы на лоббирование составили как минимум $280 тыс. за 2023 и 2024 г.

ИТ-атака на пользователей

Представители компании Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России), владеющая мессенджером WhatsApp, заявили о серии кибератак, организованных израильским разработчиком шпионского ПО Paragon. По данным представителей Meta, жертвами взломов стали десятки пользователей, включая журналистов и представителей гражданского общества.

Как сообщили в WhatsApp 31 января 2025 г., ИТ-платформа выявила попытки взлома около 90 аккаунтов. После этого компания направила Paragon официальное требование о прекращении действий и воздержании от дальнейших кибератак. В заявлении WhatsApp говорится, что компания продолжит защищать возможность людей общаться в частном порядке.

Представитель WhatsApp уточнил Reuters, что среди целей злоумышленников оказались деятели СМИ и гражданского общества. По словам экспертов по кибербезопасности ИТ-сервиса, атака была своевременно пресечена, а о инциденте проинформированы правоохранительные органы и отраслевые партнеры. При этом детали расследования, включая доказательства причастности Paragon, компания обсуждать отказалась.

Смена владельцев

16 декабря 2024 г. стало известно о том, что американская инвестиционная группа AE Industrial Partners приобрела израильского разработчика шпионского ПО Paragon. Сумма сделки, по имеющейся информации у Bloomberg, может составлять до $900 млн.

Израильские СМИ сообщают, что сделка по продаже Paragon одобрена как американскими, так и израильскими чиновниками. Деловая газета Calcalist сообщает, что инвестиционная группа AE Industrial Partners заплатила за компанию $500 млн с дальнейшим увеличением суммы выплат до $900 млн в зависимости от того, какие результаты продемонстрирует Paragon. Утверждается, что эти $450 млн будут разделены следующим образом: 20% получат около 400 сотрудников Paragon, 30% - пять соучредителей компании, а оставшиеся 50% - два венчурных фонда, включая базирующийся в США Battery Ventures. Последний является крупным инвестором в Paragon Solutions, дочернюю компанию Paragon в США.

Продажа Paragon рассматривается как часть сотрудничества Израиля и США в области киберзащиты. Предполагается, что AE Industrial Partners после завершения сделки объединит Paragon с Red Lattice — компанией по кибербезопасности из Вирджинии.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

**Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).