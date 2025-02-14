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Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Фонд благосостояния Турции рассматривает возможность выкупить у созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne ее долю в турецком операторе Turkcell. Рыночная цена данного пакета составляет $1,3 млрд.

TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell

Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (основной акционер телекоммуникационной группы Veon) о выкупе ее доли в турецком сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Turkcell - крупнейший в Турции сотовый оператор с абонентской базой 51 млн пользователей.

Население Турции составляет 85 млн человек. Страна является членом блока НАТО и обладает второй по численности (после США), армией в блоке, в которой служат около 400 тыс. человек.

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Изображение от wirestock на Freepik
Фонд благосостояния Турции собирается купить у российской LetterOne ее долю в крупнейшем турецком операторе Turkcell

LetterOne владеет 19,8% акций Turkcell, рыночная цена данного пакета составляет $1,3 млрд. LetterOne создана основателями «Альфа-групп» - Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. В 2022 г. все четверо попали под санкции Евросоюза (ЕС) и Великобритании, а затем и США.

После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову. Это избавило LetterOne от попадания под санкции. При этом Фридман и Авен не смогут получать прибыль от сделок, осуществляемых LetterOne.

Тем не менее, акции Turkcell котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), и для TWF наличие среди акционеров оператора такой структуры, как LetterOne, вызывает сомнения, пишет Bloomberg.

Многолетняя война за Turkcell

«Альфа-групп» стала акционером Turkcell в 2005 г. Тогда у основного акционера оператора турецкой группы Cukurova был приобретен пакет, эквивалентный 13,3% акций Turkcell, за $1,7 млрд.

Одновременно «Альфа-групп» предоставила Cukurova заем на сумму $1,7 млрд под заем пакета, эквивалентного 13,7% акций Turkcell.

Однако до этого Cukurova договорилась со шведско-финской TeliaSonera о продаже ей обоих этих пакетов ( в совокупности 27% акций Turkcell). В связи с этим TeliaSonera начала международные судебные разбирательства с Cukurova.

С 2007 г. уже «Альфа-групп» начала судиться с Cukurova в связи с невыполнением условий кредитного соглашения и потребовала передачи ей заложенного пакета акций. В 2009 г. «Альфа-групп» и TeliaSonera договорились о совместной борьбе за установление контроля над Turkcell.

В 2013 г. суд постановил, что Cukurova нарушила условия кредитного соглашения с «Альфа-групп», но предоставил возможность досрочного погашения кредита. Это было сделано за счет кредита от государственного Zirat Bankasii, которому в залог была передана доля Cukurova в Turkcell.

К 2015 г. LetterOne (к тому моменту ей перешли активы «Альфа-групп») начала снова судиться с Cukurova: турецких партнеров обвинили в нарушении условий акционерного соглашения. Суд постановил, что Cukurova должна либо продать свою долю в Turkcell в пользу LetterOne, либо выкупить ее долю. Решение суда не было исполнено.

Недовольство LetterOne управлением Turkcell

Конфликт завершился в 2020 г. Тогда TeliaSonera и Cukurova вышли из числа акционеров Turkcell, а крупнейшим акционером оператора стал TWF. Доля LetterOne увеличилась до 24,8%, при этом компания перешла к прямому владению акциями оператора.

Затем 5% акций Turkcell было продано за $205 млн. В 2021-2022 гг. LetterOne критиковала корпоративное управление в Turkcell и требовало изменений в совете директоров компании, но эти предложения не были поддержаны.

В 2023 г. Veon продал свой основной актив, российского телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Сумма сделки составила 130 млрд руб. и прошла в безденежной форме путем принятия на себя «Вымпелкомом» обязательств по евробондам Veon, выпущенным в пользу резидентов российской финансовой инфраструктуры. Покупателем выступила группа топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым, который на тот момент был гендиректором оператора.

Игорь Королев

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