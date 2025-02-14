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В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Операторы связи снизили темпы развития своих сотовых сетей. Они сосредоточили усилия на распространении сетей четвертого поколения, но в сумме в 2024 г. поставили ощутимо меньше новых базовых станций, нежели годом ранее.

От ускорения к замедлению

Российские операторы сотовой связи очень сильно сократили объемы ввода в эксплуатацию новых базовых станций, пишет «Коммерсант». По итогам 2024 г. прирост новых базовых станций для сетей четвертого поколения (4G, LTE) составил 3,9%, упав на 2,2 процентных пункта в сравнении с 2023 г.

С одной стороны, падение кажется не слишком большим, но это если не сравнивать его с показателями предыдущих лет. Для примера, в 2019, 2021 гг. и даже в ковидный 2020 г., когда почти вся страна разом ушла на удаленку, среднее значение прироста новых базовых станций было на уровне 14,3%. В 2022-2024 гг. этот показатель находится в пределах 4,3%, приводит издание статистику компании Vigo, занимающейся разработкой средств для мониторинга и управления качеством сети. Абсолютные цифры Vigo не раскрывает.

И все же рост есть

Сокращение темпов ввода в эксплуатацию новых базовых станций в 2024 г. не означает, что операторы перестали модернизировать свою инфраструктуру. Просто теперь они делают это заметно медленнее, чем раньше.

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Dena Skulskaya / Unsplash
Сотовые сети в России развиваются, но не так быстро, как пять лет назад

По данным Vigo, в 2024 г. суммарное количество базовых станций сотовой связи в России увеличилось на 29%. Росстат тоже фиксирует рост, но не в 2024 г., а годом ранее – к концу 2023 г. в стране было свыше 736 тыс. базовых станций, что на 8% больше на фоне 2022 г.

Также в России зафиксирован рост количества абонентов мобильной связи, несмотря на массовые блокировки так называемых «серых» SIM-карт, владельцы которых по тем или иным причинам не смогли подтвердить свои паспортные данные. В 2024 г. в России насчитывалось 263 млн абонентов сотовой связи (рост 1,9% год к году) при общей численности населения около 146 млн человек. Напомним, что власти намерены установить россиянам жесткие лимиты по количеству оформленных на них SIM-карт.

Итоговый рост российского телеком-рынка по итогам 2024 г. составил 6,2% год к году. Его объем достиг 2 трлн руб., и сотовая связь внесла в это самый большой вклад.

Что говорят операторы

Крупнейшие оператор сотовой связи утверждают, что их сеть активно пополняется базовыми станциями. К примеру, «Мегафон» сообщил CNews, что в 2024 г. ввел в эксплуатацию на 23% базовых станций больше, чем годом ранее. Большинство из них предназначены для сотовых сетей LTE, подчеркнули представители «Мегафона».

«Вымпелком», более известный под брендом «Билайн», утверждает, что запустил на 47% больше новых базовых станций, чем в 2023 г. Также оператор не преминул сообщить, что построили на 23% больше новых площадок для размещения станций за тот же период времени.

Оператор Т2, ранее известный как Tele2, по итогам первых девяти месяцев 2024 г. внедрил в свою инфраструктуру 25 тыс. новых базовых станций. «В 2024 г. работы по техническому развитию включали установку новых базовых станций, агрегацию несущих, довесы оборудования на уже существующие сайты и рефарминг частот в технологию LTE», – сообщили CNews представители Т2.

В МТС отказались предоставить цифры по объемам установок новых базовых станций, пишет «Коммерсант».

Миграция базовых станций

На российском рынке сотовой связи фиксируется два тренда – перенос базовых станций из малонаселенных территорий в густонаселенные и перераспределение частот, также известное как рефарминг. Последнее – это постепенный перевод частот 3G под использование в сетях LTE по данным Vigo, если в начале 2024 г. доля использования 3G для передачи данных в России была на уровне 1,6%, то к концу 2024 г. она упала до 0,6%. Также к концу 2024 г. в России оставалось всего восемь регионов с использованием сотовых сетей третьего поколения более 1%.

Пора что-то менять

По словам собеседников издания, перенос базовых станций в густонаселенные территории, то есть районы с высокой нагрузкой на сеть – это «один из используемых способов сохранения качества связи». Однако есть большая вероятность, что в скором будущем качество работы сотовых сетей в России начнет падать, пишет «Коммерсант»

Источники издания утверждают, что наращивать емкость 4G-сетей бесконечно не получится. Эти лимиты пока не влияют на качество связи, но при этом нагрузка на сами сети растет – по итогам 2024 г. потребление трафика вырастет приблизительно на 15% год к году. «Если ситуация не будет меняться, качество связи начнет ухудшаться. Россия здесь не уникальна, во всем мире решение этой проблемы было одним из аргументов строительства сетей 5G», – добавили собеседники издания.

Геннадий Ефремов

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