Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Некоторые российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями относительно возвращения их библиотек на площадки и доступа к премьерам. Официально налаживание контактов с зарубежными коллегами подтвердили представители Okko и «Кинопоиска».

Американо-российские переговоры

Западные киностудии возобновили переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами, пишет РБК. Пока говорить о возврате библиотек и показе премьерных картин еще рано, на то есть причины.

Согласно информации, полученной РБК от двух источников на медиарынке, а также от представителя онлайн-кинотеатра Okko, последние дни принесли оптимистичные изменения в диалоге с американскими студиями. Со слов PR-директора Okko Артема Саргсяна, связи с некоторыми западными киностудиями, ранее не желавшими общаться, возобновились. «У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции», - подчеркнул он. Тем не менее, сроки возвращения каталогов остаются неопределенными и зависят от текущей политической обстановки.

Unsplash - Venti Views Западные киностудии возобновили переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Русскоязычный интернет-сервис с условно свободно редактируемой базой данных (БД) и интернет-издание о кинематографе «Кинопоиск» также наладил контакты с Голливудом. Директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц подтвердил информацию о переговорах по покупке нового пакета новинок от Lionsgate, среди которых ожидается релиз фильма «Балерина». Хотя Lionsgate формально не является мейджором, компания известна своими успешными франшизами, такими как «Голодные игры». Ранее студия сообщала о прекращении выпуска новых фильмов в России, но некоторые титулы вышли в прокат, но на условиях старых контрактов.

Источник РБК, близкий к еще одному онлайн-кинотеатру, заявил, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом - проблемы с платежами. Другой собеседник, подтверждающий факт возобновления коммуникации с американскими киностудиями, согласен, что возвращение их библиотек будет возможно после устранения чисто экономических препятствий, а также с учетом нового российского законодательства т.е. имеется в виду, ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России.

В пресс-службе Start напомнили РБК, что у ИТ-сервиса не было контрактов с голливудскими студиями на момент их ухода, и сейчас компания не ведет переговоры ни с одной из них.

Остановка сотрудничества

В марте 2022 г. сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине пятерка крупнейших голливудских киностудий - Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount и Universal - приостановила работу на российском рынке.

«Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма «Я краснею» от Pixar. Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации», - говорилось в заявлении компании Disney. Тем временем компания Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России. «В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма «Бэтмен» в России», - цитируют СМИ представителя WarnerMedia.

Некоторые из них в том числе расторгли контракты на предоставление своих библиотек онлайн-кинотеатрам и телеканалам. Например, на «Кинопоиске» стали недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». ИТ-платформы также потеряли права на показ франшиз «Гарри Поттера», «Пираты Карибского моря», «Один дома», кинокомиксов Marvel и DC.

Спад показателей

В 2021 г. отечественный рынок онлайн-стриминга вырос по сравнению с 2020 г. на 56% и достиг объема в 43,6 млрд руб. Суммарная выручка российских онлайн-кинотеатров составила 55 млрд руб. - это на 41% больше, чем в 2020 г., когда было заработано 39 млрд руб. В рейтинге отечественных стримингов по объему годовой выручки лидируют «Иви» (доля рынка составила 20,5%), «Кинопоиск» (16,5%) и Okko (11,4%).

К концу 2022 г. большинство стримингов, в том числе Okko, «Кинопоиск» и «Иви», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику по объему доступных проектов. Глубина падения у разных онлайн-платформ составила от 5% до 42%. По данным Forbes, у некоторых крупнейших ИТ-платформ лицензионные договоры на архивный контент - например, со студией Disney - фактически уже истекли. Но фильмы этой студии еще остаются доступными аудитории, пусть и за отдельную плату, а не в рамках общей подписки.

В 2023 г. уход Голливуда был компенсирован закупкой корейского, турецкого и индийского контента, а также активным созданием оригинальных проектов собственного производства.