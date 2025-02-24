Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

Для ускорения развития искусственного интеллекта Президент России выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных. Для этого, по его словам, исследователям и инженерам в России необходим доступ к обширным данным о существующих материалах и их компонентах.

Модернизация законодательной сферы

Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных, пишет «Коммерсант».

«За счет внедрения ИИ, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшить до 5-10 лет, а в перспективе до двух-трех лет сроки разработки и внедрения новых материалов», — сказал Президент России Владимир Путин.

Президент России привел примеры направлений, где востребовано внедрение новых материалов. Так, необходимо создавать композитные материалы и сплавы для машиностроения и авиакосмической отрасли, средства защиты растений для сельского хозяйства, системы передачи и хранения энергии для транспорта и беспилотников, инновационные прототипы органов и тканей человека для медицины.

Для этого, по его словам, исследователям и инженерам необходим доступ к обширным данным о существующих материалах и их компонентах. Президент России отметил, что ценные передовые знания о новых элементах и материалах позволят получать отечественные установки класса megascience т.е. крупных дорогостоящих международных научных и исследовательских комплексах. Такие как реактор «ПИК» в Ленинградской области и Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA) в Дубне.

Интернет-представительство Президента России Президент России Владимир Путин

В связи с этим, Президент России предложил создать нормативно-правовые механизмы, регулирующие оборот этих данных, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование. «В ближайшее время планируем осуществить технологический пуск еще одной мощной установки — «Скифа». Она существенно расширит функционал, спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры. Мы, безусловно, приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе», — добавил Путин.

Главные цели

В феврале 2025 г. Владимир Путин высказался о развитии отечественной химической отрасли. По словам главы государства, Россия должна добиться тотального превосходства в химии и создании совершенно новых материалов, которые позволят человечеству выйти на новый уровень развития.

Президент подчеркнул, что для этого российские производители и научные центры должны предлагать конкурентоспособные, актуальные, а самое главное — прорывные и инновационные разработки и продукты.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия должна стать лидером не только по созданию, но и по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Он подчеркнул, что в ближайшие годы многие региональные сервисы и услуги должны будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, а также поручил Правительству России помочь коллегам на всех уровнях в достижении этой цели.

Первые результаты

В декабре 2024 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия является одним из мировых лидеров по разработке ИИ-технологий. По его словам, у российских ученых есть уникальные нейронные процессоры и математические модели. Он отметил, что эти модели и оборудование работают по своим особым принципам. Они должны обеспечить стране технологическое лидерство и суверенитет во всех смыслах этих слов.

«В своей работе мы в правительстве используем ИИ. Причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе, мы используем его в закрытом сегменте. У нас есть в координационном центре свои отдельные стойки с ИИ, который отрезан от внешней среды, для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием кого не надо», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Для общих задач, для работы с открытой информацией, кабмин использует разные нейронные сети, иногда сравнивает их ответы, добавил он. «У нас даже есть цифровые агенты, которые как двойники моделируют и помогают нам в процессах внутренних управлений, документообороте, что существенно повышает эффективность нашей работы», — заметил Чернышенко.

Не более 20% преподавателей и студентов умеют эффективно использовать ИИ. Сегодня важно обучаться работе с нейронными сетями, указал вице-премьер. Чернышенко также добавил, что, несмотря на разговоры о том, что запросы на промт-инжинирингов (область взаимодействия с языковой моделью и оптимизация промптов для наиболее эффективного использования малых языковых моделей в прикладных задачах) скоро не будут актуальными, учиться работать с нейронными сетями необходимо продолжать. «Пока это не произошло, очень важно уделять внимание и обучаться тому, как правильно работать с большими нейронными языковыми сетями», — заявил он.

«Нужно относиться к ИИ-технологиям как к способу повышения своей эффективности. <…> Здесь крайне важно, чтобы он не замещал собой человека. Он должен помогать пользователям структурировать их знания, и быть таким универсальным справочником т.е. онлайн-помощником, который помогал бы человеку развиваться», — заключил вице-премьер.