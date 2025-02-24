Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Как стало известно CNews, у ФСО возникли проблемы с реализаций амбициозного проекта создания отдельной беспроводной сети связи с защищенными смартфонами для органов госвласти. Подрядчик по строительству ВОЛС, выбранный ведомством, не смог достичь требуемых параметров качества.

Проблемы ФСО и подрядчика по строительству ВОЛС

У Федеральной службы охраны (ФСО) возникли проблемы с реализацией амбициозного проекта — созданием цифровой защищенной инфраструктуры в органах государственной власти. Как следует из протокола правительственной комиссии по цифровому развитию, подрядчик, выбранный ведомством, не смог обеспечить должное качество установленных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Соответственно, в установленный срок проект не будет выполнен. Название подрядчика не раскрывается. В ЕИС (единая информационна система) «Закупки» тендеры Спецсвязи (Служба специальной связи и информации) ФСО не публикуются. В пресс-службе ФСО от комментариев отказались.

4G-сеть для чиновников на отечественном оборудовании

Указанное мероприятие включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он подразумевает создание сети передач данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем специальной связи и информации. При этом ключевые должностные лица в системе государственного управления будут обеспечиваться цифровыми абонентскими средства в специальном исполнении.

В 2021-24 гг. федеральный бюджет должен был выделить на этот проект 6,2 млрд руб. Пилотный проект был реализован в центре Москвы. На объектах ФСО, находящихся поблизости от Кремля, была развернута сотовая сеть четвертого поколения (4G) стандарта LTE в диапазоне 360 - 380 МГц, который не используется для сотовой связи.

Сеть была развернута на отечественном оборудовании — базовых станциях производства компании ЛИС («Ларборатория информационных систем»). В сети также используются отечественные смартфон производства компании MIG (Mobile Inform Group) с ОС Android. По состоянию на лето 2024 г. телефоны выглядели «архаично»: у них были внешние модемы и антенны. Однако разработчики анонсировали, что в следующей версии модем и антенна будут интегрированы внутрь устройства.

ИТ-проекты и бюджеты ФСО

ФСО была активным участником нацпрограммы «Цифровая экономика». Помимо указанного мероприятия, ведомство российского государственного сегмента сети интернет — Rsnet. К данной сети по защищенным каналам связи должны подключать все органы федеральной и региональной власти, Администрация Президента, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации, Следственный комитет, прокуратура и судебные органы.

Согласно федпроекту «Информационная инфраструктура», в 2021-2024 гг. ФСО на развитие Rsnet должна была получить 3,7 млрд руб. Еще 1,13 млрд руб. должно было быть выделено на информационную безопасность российского государственного сегмента сети интернет с высокой производительностью системы очистки трафика. Эти расходы были заложены в другой федпроект, входящий в «Цифровую экономику» — «Информационная безопасность».

На другое мероприятие ФСО — обеспечение функционирования системы распределенных ситуационных центров высших органов власти в федпроекте «Информационная инфраструктура» была заложено 706 млн руб. Также федпроект «Информационная инфраструктура» предполагал выделение ФСО 629 млн руб. на создание защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, граждан и организаций.

А федпроект «Информационная безопасность» предполагал выделение ФСО 1,1 млрд руб. на создание Центра мониторинга информационной безопасности систем специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти. Кроме того, на создание, обеспечение развития и функционирования информационных систем ФСО в федпроекте «Цифровое государственное управление» было заложено 7,6 млрд руб. Речь идет об информационных системах обеспечения деятельности Президента, Председателя Правительства, обеих палат федерального собрания, Совета Безопасности, Администрации Президента и Аппарата Правительства.

Также в указанное мероприятие входят: информационная система опубликования и размещения правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru); информационная система поддержки принятия решений высшими органами государственной власти; Единая информационная система по работе с обращениями граждан в государственные органы; система нормативной базы международных актов Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС); система нормативных актов, используемых в контрольно-надзорной деятельности в СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) в режиме реального времени.

Таким образом, всего по всем федпроектам нацпрограммы «Цифровая экономика» ФСО должна была получить в 2019-2024 гг. 14.86 млрд руб.