Финтех-компании: программы подготовки ИТ-специалистов оторваны от реалий бизнеса, их нужно менять

Представители Индустриального центра компетенций «Финансы» (в него входит большинство системно значимых банков и финансовых российских организаций) обратились в Министерство науки и высшего образования с просьбой скорректировать программы подготовки ИТ‑специалистов под нужды финансовых организаций из‑за оторванности текущего уровня образования от реальных потребностей рынка.

Проблемы в ИТ-образовании

Представители Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Финансы» обратились в Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России с просьбой скорректировать образовательные программы специалистов в сфере информационных технологий (ИТ) под потребности рынка, пишут «Ведомости».

В ИЦК «Финансы» пояснили, что сделали запрос в Минобрнауки, для того чтобы была проведена корректировка программ профессионального ИТ-обучения для дальнейшего обсуждения с министерством и понимания тех потребностей, которые могут быть закрыты учебными заведениями.

Основная проблема российских университетов в подготовке ИТ-специалистов — оторванность академических знаний от реалий бизнеса. Система высшего образования достаточно консервативна, пояснил изданию заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Тимофей Воронин. В то же время недостаток гибкости в ряде вопросов компенсируется комплексным подходом вузов к подготовке специалистов широкого спектра, считает эксперт.

Пока финтех решает кадровые проблемы так: организовывает корпоративное обучение, сотрудничает с вузами, предлагая практики, стажировки и встречи со студентами, и заключает партнерства с ИТ-платформами для запуска курсов. В ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» при МГУ говорят, что наиболее востребованы те выпускники, кто уже получил прикладные навыки на стажировках и в хакатонах. По его словам, спецификой профильных программ является упор на решение практических задач и получение тех навыков и знаний, которые способствуют преодолению вызовов, с которыми сталкиваются финтех‑компании в настоящее время. В текущих условиях следует уделять особое внимание подготовке специалистов в сфере информационной безопасности (ИБ), включая область — безопасность нейронных сетей, считает Воронин.

Директор по продуктам компании в сфере кибербезопасности Servicepipe Михаил Хлебунов считает, что главной проблемой обучения ИТ-специалистов является оторванность академических знаний от реалий бизнеса. Эксперт утверждает, что вопросов к качеству обучения будет меньше, если молодые ИТ-специалисты смогут обучаться на решениях, используемых в реальном секторе, а у вузов будет возможность бесплатно получать доступ к ведущим отечественным разработкам и на их основе строить образовательный процесс в ИТ-сфере.

ИЦК по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и ИТ-решений были созданы по поручению Правительства России летом 2022 г. Основная задача — обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что Правительство России намерено выделить из бюджета 37,1 млрд руб. до 2024 г. на софинансирование ИТ-импортозамещения зарубежных цифровых решений.

Последствия плохого обучения

Представители рынка давно обращают внимание на нехватку квалифицированных ИТ-специалистов, пишут «Ведомости». Газета напомнила, что президент разработчика программного обеспечения (ПО) InfoWatch Наталья Касперская в декабре 2024 г. отмечала отток за границу программистов, из-за чего на рынке в основном остаются ИТ-специалисты, получившие знания из онлайн-курсов. Как информировал своих читателей весной 2022 г. CNews, многие вспомнили ее слова о необходимости ИТ-импортозамещения, защиты ИТ-систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и о рисках применения open source. К сожалению, пророческими оказались многие выступления Натальи Касперской — председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и президента Infowatch.

В октябре 2024 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал, что дефицит кадров в ИТ-сегменте до 2030 г. увеличится до 1 млн человек. Со слов Грефа, на рынке труда огромным темпом растет спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). И скорее всего, дефицит будет только нарастать, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день востребованная специальность, добавил он. Греф отметил, что 75% работодателей считают, что навык владения ИИ является одним из ключевых для сотрудников. По мнению главы Сбербанка, чтобы стать востребованным специалистом, в любой сфере нужно научиться правильно использовать ИИ.

Повышение эффективности в обучении кадров

В АПКИТ считают, что повышать надо не только количество, но и качество подготовки кадров в вузах. Также сейчас появилось достаточно много ускоренных программ обучения: онлайн, офлайн и гибридных форматов, где за три–шесть месяцев или за год обучают профессиональным навыкам в ИТ-области. Но эти курсы не могут закрыть все требования ИТ-компаний.

В части ИТ-компаний CNews пояснили, что с фундаментальной подготовкой в вузах «стало совсем плохо», потому что, университеты дают только стек технологий, то есть некий набор инструментов. И фундаментальности в образовании не хватает как раз тем, кто со временем мог бы сыграть ключевую роль в компаниях.