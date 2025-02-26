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Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай

Международный хаб для беспилотной авиаперевозки грузов между Россией и Китаем могут создать в Благовещенске или Владивостоке. Изначально выбран город Благовещенск, ведь он находится на границе с Китаем, разделен рекой Амур. Минимальное расстояние между берегами в 600 метров дает возможность использовать дроны для перевозок.

Проработка плана по созданию дрон-хаба

В России могут создать первый в мире международный грузовой хаб для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит оперативно доставлять с помощью дронов малогабаритные грузы из России в Китай и наоборот, об этом пишет РБК.

Сенатор от Амурской области, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин прорабатывает с властями региона проект по созданию первого в мире международного хаба для беспилотников с целью быстрой доставки грузов.

На заседании круглого стола, посвященном правовому регулированию беспилотного транспорта, сенатор Шейкин сообщил: «С учетом уникального расположения Амурской области на границе с Китаем, мной в сотрудничестве с региональным правительством разрабатывается проект создания первого в мире международного БПЛА-моста».

Шейкин уточнил, что планируется создание первого в мире трансграничного транспортного узла для беспилотных авиасистем, который обеспечит оперативную доставку малогабаритных грузов между Россией и Китаем с использованием дронов.

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DJI
В России планирует создать первый международный дрон-хаб по доставке грузов в Китай

По мнению парламентария, Благовещенск, расположенный на границе России и Китая, является стратегически важным пунктом для трансграничной торговли. «Именно река Амур, естественная граница, становится не только символом дружбы, но и платформой для внедрения новых технологий. Близость берегов делает маршрут идеально подходящим для использования БПЛА в транспортировке грузов», - отметил заместитель председателя совета по цифровизации.

Положительные оценки проекта

Генеральный директор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев полностью поддержал идею трансграничных беспилотных грузоперевозок. Он рассказал журналистам «Российской газеты», что в 2024 г. завершился двухлетний технологический конкурс «Аэрологистика», который доказал, что надлежаще оснащенный беспилотник способен автоматически уклониться от столкновения с другим воздушным судном, движущимся по его маршруту.

По мнению Бабинцева, с тех пор мы вынашиваем идею к 2028 г. создать первый регулярный маршрут по доставке грузов авиабеспилотниками между Москвой и Санкт-Петербургом, так как эти города - самые сложные с точки зрения преодоления всех возможных нормативных технологических барьеров и вопросов безопасности. «И буквально на днях мы решили, а не замахнуться ли нам на полеты Владивосток-Харбин? », - отметил генеральный директор.

Бабинцева пояснил, что именно в такие проектах можно с коллегами из других стран прорабатывать совместные вопросы технологий, стандартов, регулирования, наблюдения, вариантов избегания столкновений, контроля. «Когда мы гармонизируем стандарты, то создаем почву для экспорта. И это главная задача», - добавил он.

Использование дронов в логистике

В 2025 г. основные игроки в секторе логистики, такие как американская компания Amazon и международная компания экспресс-доставки DHL, ведь их сотрудники уже экспериментируют с дронами в логистике.

Дроны могут радикально изменить рынок доставки, предлагая ранее неизвестные возможности для ретейлеров и логистических компаний. В отчете PwC «Доставка с помощью дронов: новый уровень для ретейла и логистики» подчеркивается, что использование БПЛА может существенно улучшить клиентский опыт, сократить затраты и расширить географию доставки. Дроны особенно эффективны в труднодоступных регионах и позволяют ускорить процесс в условиях растущего спроса на быструю доставку.

Основное внимание в отчете уделено коммерческой доставке дронами в сфере B2C т.е. бизнес для потребителя. Отмечается, что использование дронов может помочь ретейлерам и логистическим компаниям улучшить клиентский опыт, расширить аудиторию и повысить эффективность работы. Кроме того, это открывает новые перспективы для инвесторов, заинтересованных в быстро развивающейся индустрии дронов.

Согласно расчетам аналитиков PwC, в 2024 г. бизнес отправит 5 млн бизнес-доставок (B2C) дронами по всему миру, а к 2034 г. это число возрастет до 808 млн. По мере внедрения технологии стоимость единичной доставки уменьшается и на данный момент равняется $6–$25. Ожидается, что за следующие 10 лет эта цена снизится более чем на 70%. Это позволит не только достичь уровня традиционных способов доставки, но и превзойти их объем, что станет поворотным моментом для массового внедрения БПЛА.

Антон Денисенко

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