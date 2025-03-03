На «Госуслугах» появился антимошеннический сервис самозапретов на кредиты

С 1 марта 2025 г. у граждан в России появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые с помощью украденных документов и персональных данных могут оформить на их имя кредиты или займы. Хоть такая опция была и раньше — достаточно было подать заявление в банк — но она позволяла защититься от злоумышленников только в конкретной кредитной компании. Теперь же механизм самозапрета распространен на все банки и микрофинансовые организации, а сам процесс установления ограничений существенно упрощен.

Новый ИТ-сервис

На «Госуслугах» заработал ИТ-сервис, позволяющий установить самозапрет на кредиты и займы, об этом сообщили сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России в официальном Telegram-канале.

«На «Госуслугах» заработал ИТ-сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на «Госуслугах», который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе.

Самозапрет — это добровольный отказ человека от возможности заключать договоры потребительского кредита или займа. Такой механизм преследует четыре основные цели: предупреждение мошенничества (после установления ограничения взять кредит не сможет и сам гражданин, и кто-либо другой на его имя); сохранение денежных средств (преступникам больше не удастся похитить деньги, оформив без ведома человека на него кредит или заем); предотвращение судебных разбирательств (гражданам не придется доказывать, что заимствованные средства оформлены без его согласия); принятие осознанного решения (поскольку снятие запрета займет определенное время, у потенциального должника будет возможность обдумать свое намерение и сделать правильный выбор).

Администрация Вологодской области С марта 2025 г. на «Госуслугах» заработал ИТ-сервис по самозапрету на кредиты и другие займы

У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и Микрофинансовые организации (МФО) будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.

Установить запрет

Возможность ввести самозапрет уже реализована на портале «Госуслуги». Минцифры России на своем сайте анонсировало запуск специального сервиса с 1 марта 2025 г. Услуга предоставляется бесплатно.

Алгоритм действий включает несколько шагов. Выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита» на портале «Госуслуги» (сейчас нужная вкладка есть на главной странице, но ее можно найти и в перечне услуг в разделе «Штрафы Налоги»).

Заполнить электронную форму (она аналогична тем, что нужны для подачи заявления на предоставление других государственных услуг) — надо проверить данные: Ф.И.О., серию и номер паспорта, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

В следующем пункте необходимо выбрать условия запрета.

Проверить сформированное заявление и подписать его электронной подписью. Важно понимать, что для установления запрета подойдет любой вид электронной подписи. Простая электронная подпись, формируемая с помощью учетной записи на «Госуслугах», а усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) в приложении «Госключ». Стоит отметить, что для создания УНЭП потребуется телефон или планшет с приложением «Госключ». УКЭП же можно получить через приложение «Госключ» с использованием биометрии, загранпаспорта нового образца и телефона с функцией NFC, либо оформленная через банк или многофункциональные центр (МФЦ).

На следующем этапе нужно отправить заявление.

Поданное заявление рассмотрят в течение двух календарных дней. Уведомления об установлении запрета придут в личный кабинет четырех квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). На следующий день после получения первого из них самозапрет начнет действовать.

Снять запрет

Снять ограничение можно в любой момент, для этого следует подать заявление на «Госуслугах». Для снятия запрета потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ». Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, уточнили сотрудники Минцифры России.

Самозапрет перестанет действовать на второй день после внесения данных в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.

Что касается учета в кредитной истории информации о снятии запрета, то процедура аналогична установлению ограничений. Как уточнили сотрудники Минцифры, если заявление поступит в КБКИ до 22:00, то сведения о снятии запрета внесут в кредитную историю в день подачи заявления. А если после указанного времени, – то только на следующий день.