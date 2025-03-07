«Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года

Переход на российское программное обеспечение становится одной из приоритетных задач в рамках политики ИТ-импортозамещения для компании «Ростелеком», активно продвигаемой российским государством. В 2025 г. эта тема приобретает особую актуальность на фоне продолжающихся санкций, ограничений на использование иностранных технологий и необходимости обеспечения технологической независимости России.

Цели на год

Руководство «Ростелеком» планирует импортозаместить общесистемное программное обеспечение (ПО) на 100%, пишет Сomnews.

Со слов вице‑президента по эксплуатации и инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Кирилла Песчаного, с 2019 по 2024 г. «Ростелеком» 80% бюджета на ПО потратила на внешние ИТ-решения, а 20% — на внутреннюю разработку. Одной из целей для компании на 2025 г. — 100% ИТ-импортозамещение общесистемного софта во внутренней ИТ-инфраструктуре.

Песчаный пояснил, что «Ростелеком» выступает и как клиент, и как активный участник российского рынка. «У нас представлено около 300 ИТ-решений, которые имеются в реестре отечественного ПО. За последние пять лет 80% бюджета на ПО мы потратили на внешние ИТ-решения. Мы стремимся к преобразованию нашего ИТ‑ландшафта с целью обеспечения его полной независимости от иностранных технологий. В 2025 г. наша самая амбициозная задача — это полностью внедрить отечественное общесистемное ПО», — рассказал Песчаный.

«Ростелеком» «Ростелеком» планирует перейти на российское программное обеспечение на 100% к концу 2025 г.

По данным представителя «Ростелекома», 80% бюджета в компании потратили на приобретение общесистемного ПО, системы виртуализации, а также системы управления базами данных (БД). «Что касается 20% потраченных средств, то они пошли на разработки, которые не входят в реестр отечественного ПО. Такие решения не представлены для внешнего рынка, и они выполняют функции узкоспециализированной работы для компании», — добавил Песчаный.

Вице‑президент по эксплуатации и инфраструктуре подытожил, что в части технологий искусственного интеллекта (ИИ) команда «Ростелекома» продолжает развитие «Нейрошлюза» (маркетплейс пользовательских нейросетей для сотрудников) и ряда других прикладных бизнес‑решений на базе ИИ-технологий. По словам Песчаного, подобные технологии позволяют экономить несколько миллиардов рублей прямых затрат и активно применяются в ключевых ИТ-продуктах «Ростелекома».

ИТ-импортозамещение в компании

В декабре 2024 г. президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил на выступлении в Совете Федерации России о полном ИТ-импортозамещении мощных вычислительных ресурсов, серверов и систем хранения данных (СХД) в России. Осеевский также подчеркнул, что «Ростелеком» завершил создание инфраструктуры связи в Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Инвестиции в проект превысили 25 млрд руб., было построено 5,3 тыс. базовых станций, которые обеспечивают связью более 600 тыс. абонентов.

Уже в феврале 2025 г. представители компании «РТК‑Сервис» сообщили о полной поддержке работоспособности телекоммуникационного оборудования американского производителя Juniper корпоративного уровня и уровня интернет‑провайдеров в сетях передачи данных «Ростелекома».

Влияние политики на ИТ-сектор

С 2022 г. усиливается давление на российский ИТ-сектор со стороны международных партнеров по бизнесу. Многие зарубежные компании прекратили поставки своих ИТ-продуктов и обновлений в Россию. Это поставило под угрозу стабильность работы предприятий, чья деятельность зависит от иностранных ИТ-сервисов. Отказ от дальнейшего использования зарубежных ИТ-решений уже не просто рекомендация, а необходимость для обеспечения безопасности данных и непрерывности бизнес-процессов.

Для решения проблемы Правительство России активно развивает программу ИТ-импортозамещения. Основной акцент сделан на поддержку отечественных разработчиков и внедрение российских ИТ-решений в ключевые отрасли. В рамках национальных проектов предлагаются субсидии, налоговые льготы и гранты для тех, кто переходит на российское ПО. Это делает переход более привлекательным, хотя и не лишенным сложностей.

Как писал CNews, сам же переход на российское ПО стал особенно актуален из-за прекращения поддержки со стороны крупных зарубежных разработчиков, таких как Microsoft, Autodesk и других. Это создает серьезные риски для российского бизнеса и государственных структур, включая уязвимости в информационной безопасности (ИБ) и невозможность обновления ПО.

Основные категории ПО, подлежащие замене. Среди операционных систем: Microsoft Windows (отказ от обновлений и техподдержки), необходима замена на отечественные ОС на базе Linux, такие как Astra Linux, «Ред ОС», ALT Linux. Офисные приложения Microsoft Office, необходима замена на «МойОфис», «Р7-Офис». САПР-системы (CAD): Autodesk, SolidWorks, необходима замена Компас-3D, NanoCAD. Системы управления базами данных (СУБД): Oracle, Microsoft SQL Server, необходима замена на Postgres Pro, Tantor. Системы виртуализации и облачные платформы: VMware, необходима замена SpaceVM, zVirt, ПК СВ «Брест»