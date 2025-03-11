Продажи iPhone в России упали в полтора раза

Продажи iPhone в России в 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого упали почти в полтора раза. Это первое значимое снижение с момента прекращения официальных поставок устройств в России и начала параллельного импорта. Компания Apple выпала из топ-5 крупнейших брендов смартфонов на российском рынке: впереди оказались китайские бренды, а также Samsung.

Снижение продаж

Продажи iPhone в России упали в 1,5–2 раза в начале 2025 г. по сравнению с 2024 г., пишут «Известия». Опрошенные эксперты считают, что на падение продаж iPhone повлияло сразу несколько факторов.

В январе 2025 г. продажи iPhone в России упали почти в полтора раза (на 47%) по сравнению с январем 2024 г. Об этом свидетельствуют отчеты компаний-партнеров нескольких производителей электроники.

По результатам отчетов, американская корпорация Apple перестала входить в топ-5 брендов смартфонов в России. Если в январе 2024 г. Apple была на втором месте, то в 2025 г. она ушла на шестое, уступив место китайским брендам и Samsung. В январе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем на 100% выросли онлайн-продажи аппаратов китайских Realme и Honor, Poco — на 37%, Vivo — на 31%.

По данным Fplus, в январе 2025 г. в онлайн-сегменте продано 57,8 тыс. смартфонов Apple, тогда как годом ранее — 127,1 тыс. штук. То есть снижение составило более 50%. В целом по рынку в январе текущего года продано 168,1 тыс. iPhone, что на 33% меньше аналогичного периода прошлого года (252,1 тыс. устройств). Год к году доля бренда в штучных продажах сократилась с 10 до 7%.

Unsplash - Daniel Romero Продажи iPhone в России из-за санкций сократились в два раза, впереди оказались бренды из Китая

Эксперты указывают «Известиям», что гаджеты Apple становятся слишком дорогими, а число функциональных ограничений для россиян слишком велико. Приверженцев бренда Apple в России все еще много, но постепенно их число сокращается. Снижение спроса на iPhone можно связать с общим сокращением рынка мобильной электроники в России, вызванным текущей экономической ситуацией.

«Многие сервисы не работают, установка банковских (и не только) приложений не всегда возможна и тому подобное. В результате пользователи начали переходить на Android-смартфоны и выбирать другие бренды, предлагающие весь спектр поддержки покупателя», – отметил ведущий продакт-менеджер компании diHouse Антон Селезнев.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов добавил, что дополнительным фактором риска для покупателей является то, что продажи iPhone осуществляются в рамках параллельного импорта.

Объем госзакупок резко вырос

В 2024 г. сообщалось, что суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоговая сумма по заключенным контрактам составила 6,8 млн руб. по сравнению с 1,6 млн руб. за аналогичный период 2023 г.

Закупки гаджетов Apple с госучастием в основном проводили по ФЗ-223. Крупнейшую закупку смартфонов в 2024 г. — более чем на 3 млн руб. — провела петербургская компания ООО «Теплоэнерго». Также две закупки на 382 тыс. и 840 тыс. руб. осуществила телекомпания «Югра». Кроме того, iPhone закупали технопарк «ИТ‑парк» в Татарстане, ООО «Аэроэкспресс» и Государственный Кремлевский дворец.

Некоторые из госзакупок iPhone объяснялись невозможностью соблюдать запрет на допуск иностранного программного обеспечения (ПО) для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, в одной из закупок говорилось, что основным критерием для приобретения партии iPhone 13 стало наличие программы Voice Over — она помогает незрячим и слабовидящим пользователям использовать основные функции устройства, а педагогам обучать инвалидов по зрению.

Риски киберзащиты

В 2023 г. государственные органы начали вводить запрет на использование смартфонов Apple после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) заявили о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на iPhone. Силовики утверждали, что заражению подверглось несколько тысяч смартфонов. Кроме того, сотрудники спецслужбы заявили, что обнаружили вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих SIM‑карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России — в частности, речь шла о дипломатах в странах Организаций Североатлантического договора (НАТО) и постсоветского пространства.

В 2024 г. пресс‑секретарь Президента России Дмитрий Песков говорил, что сотрудникам администрации президента запрещено пользоваться iPhone в служебных целях. Аналогичный запрет ввели в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) и подведомственных ему организациях, а также в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), Министерстве здравоохранения (Минздрав), Министерстве транспорта (Минтранс) и других ведомствах.