Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

Международная некоммерческая организация официально объявила о планах поэтапного прекращения использования к 2030 г. домена .su, представляющего бывший Советский Союз. В пространстве .su зарегистрировано около 100 тыс. доменных имен, и оно все еще остается доступным для новых регистраций. Политика организации, предполагает вывод из эксплуатации национальных доменов верхнего уровня, принадлежащих странам, исключенным из стандарта ISO 3166-1.

Вывод из эксплуатации

Международная некоммерческая организация под названием «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) официально объявила о планах поэтапного прекращения использования к 2030 г. домена .su, представляющего бывший Советский Союз. Об этом сообщается на сайте организации ICANN.

В пространстве .su даже на март 2025 г. зарегистрировано около 111,6 тыс. доменных имен, и этот ресурс все еще остается доступным для новых регистраций. Домен управляется Российским институтом развития общественных сетей (РосНИИРОС). На 13 марта РосНИИРОС не получал уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS, говорится в сообщении регистратура домена «Интерфаксу». Сотрудники РосНИИРОС напоминают об отсутствии оснований для его закрытия. В регистраторе уточнили, что домен верхнего уровня .su является частью российской национальной доменной зоны наряду с доменами .ru и .рф в соответствии с приказом Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) от 29 июля 2019 г.

Решение о закрытии домена .su принято в рамках политики вывода из эксплуатации национальных доменов верхнего уровня (ccTLD), разработанной Организацией поддержки национальных доменов (ccNSO) и одобренной правлением ICANN в 2022 г. Согласно этой политике, если страна или территория исключается из стандарта ISO 3166-1, соответствующий ей национальный домен должен быть выведен из эксплуатации после переходного периода. По умолчанию этот период составляет пять лет, но операторы могут запросить продление еще на пять лет.

Unsplash - Soviet Artefacts Советский домен .su удалят к 2030 г., на нем зарегистрировано около 100 тыс. доменных имен

В материале отмечается, что ICANN отправила письмо РосНИИРОС. В нем говорилось о планах поэтапно отказаться от использования принадлежавшего Союзу Советских Социалистических Республик (СССР) адреса. В РосНИИРОС еще могут запросить отсрочку у ICANN до 2035 г.

Домен .su, исключенный из стандарта ISO 3166-1, ранее оставался активным из-за отсутствия четкой политики, как ранее писал CNews. После утверждения новой стратегии ICANN начала реализовывать поэтапное прекращение использования домена. Предстоящее решение станет официальным, когда корпорация ICANN сделает публичное уведомление, запустив пятилетний отсчет к окончательной дезактивации домена.

История домена

Данная зона .SU была образована в 1990 г. В 1994 г. у России появилась собственная доменная зона - .RU. Ее администратором стало РосНИИРос - организация, отвечавшая за развитие российского интернета в 1990 г. Эта же организация стала администратором зоны .SU, однако регистрация доменов в ней прекратилась.

В начале 2000 г. регистрация доменов в зоне .SU возобновилась. Этим занялся РосНИИРос Алексеем Солдатовым (в 2008-2010 г. также был заместителем министра связи в России). Формальным администратором зоны продолжал числиться РосНИИРос. Тогда же начались дискуссии о возможной ликвидации зоны .SU. К тому времени доменные зоны двух других распавшихся государств – Чехословакии и Югославии – прекратили свою работу. Домен .SU в ICANN также числился как домен, подлежащий удалению.

В пользу сохранения зоны .SU говорил появившийся в 2005 г. домен Европейского союза (ЕС) .EU, который не соответствует никакой стране, а два домена, принадлежащих Великобритании: .UK и .GB.

В 2008 г. в ICANN пришли к выводу, что не будут удалять двухбуквенные домены стран, если в списке ISO 3166-1 продолжает действовать соответствующий код. Код .SU в данном списке зарезервирован на неопределенное время. Как пояснил CNews источник в российской интернет-сфере, на международной аббревиатуре SU (Soviet Union т.е. Советский Союз) много чего висит, она связана не только с доменом .SU, но, например, с документами Нюрнбергского трибунала, документами «Аэрофлота» и много чего другого.

Дело о краже IP-адресов

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего замминистра связи России Алексея Солдатова к двум годам колонии колонии общего режима. Подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса (УК) (злоупотребления полномочиями).

Как информировал своих читателей CNews, уголовное дело было возбуждено в 2019 г. Тогда возглавляемая Солдатовым организация РосНИИРос передала 490 тыс. IP-адресов чешской компании Reliable Communications, владельцами которой являлись Солдатов и Алексей Шкитин. Этими IP-адресами пользовались госструктруры, а смена их владельца привела к удорожанию соответствующих услуг, что и послужило причиной недовольства властей.

Заявление о возбуждении уголовного дела написал глава управления по развития информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента России Андрей Липов.

Солдатов и Евгений Антипов оказались под домашним арестом, Шкитин покинул Россию. Дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

После этого IP-адреса вернулись в РосНИИРос. В 2020 г. Солдатова и Антипова освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В 2022 г. дело переквалифицировали на более легкую статью о злоупотреблении полномочиями.