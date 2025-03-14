Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР

Технопарк в сфере радиоэлектроники может быть создан на базе промышленных предприятий Луганской Народной Республике, но для создания в регионе промышленных индустриальных парков необходимо соблюсти ряд требований. В настоящее время проекты находятся на стадии подготовки, прорабатываются возможные варианты.

Создание технопарка

На базе промышленных предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть создан технопарк в области радиоэлектроники, об этом CNews сообщили в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) ЛНР.

В ведомстве отметили, что для создания в регионе промышленных индустриальных парков необходимо соблюсти ряд требований. На 14 марта 2025 г. проекты находятся на стадии подготовки, прорабатываются возможные варианты.

Технопарк — это место, где создаются и развиваются высокотехнологичные проекты. Разумеется, для создания новых прорывных технологий требуется определенная база: техническая, научная, территориальная и т.д., и технопарки как раз создают все условия для этого. Обычно подобные центры располагаются в городах на обширных территориях с довольно развитой инфраструктурой. Она включает в себя транспортную систему, охрану и жилые комплексы по соседству. В работе технопарка задействовано огромное количество участников. Среди них: вузы; бизнес-центры; исследовательские институты; выставочные площадки; технологические компании.

«В частности, Минпромторгом ЛНР проводится работа с представителями предприятий относительно создания промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. Потенциальными резидентами планируемого технопарка прорабатывается дорожная карта с указанием этапов реализации проекта», — проинформировали CNews в Минпромторге.

Сам запуск технопарка возможен не ранее 2026 г. Кроме того, в ведомстве рассказали о двух химических предприятиях Северодонецкой агломерации, где в 2024 г. появились инвесторы, которые активно занимаются восстановлением производственных площадок и их подготовкой к запуску.

«В настоящее время идет обучение и аттестация частично набранного штата сотрудников, уже проведена аттестация электротехнического персонала в территориальном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Кроме того, идет восстановление связи и газоснабжения. С ноября 2024 г. запущены восстановленные очистные сооружения», — добавили в министерстве.

Отмечается, что территория предприятий все еще находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, поэтому восстановление инфраструктуры, ремонт основных зданий и сооружений требуют большей осторожности и продолжительности.

Экономический потенциал регионов

2 октября 2022 г. Конституционный суд России признал соответствующими Конституции России все четыре договора о присоединении к России территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. К 2030 г. регионы должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей, – такую цель Президент России Владимир Путин поставил в начале 2024 г. Федеральные инвестиции, обновление промышленности и развитие туризма обещают стать новыми драйверами роста экономики для присоединенных регионов. Среди вызовов – нехватка кадров, необходимость восстановления, продолжение военных действий и логистические проблемы.

Отрасли развития

Приоритетные отрасли развития экономики ЛНР – это обрабатывающая промышленность, металлургия, агропромышленный комплекс, угольная промышленность, а также строительство, торговля и сфера малого и среднего предпринимательства (МСП), отметил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. В 2024 г. обрабатывающая промышленность составляет 70,9% удельного веса в общей структуре промышленности региона без учета пищевой промышленности.

Агропромышленный сектор ЛНР насчитывает 1,7 тыс. хозяйства и 132 пищевых предприятия. При поддержке федеральных властей регион стремится перейти от сырьевой к перерабатывающей модели, что, как подчеркнул Ковальчук, повысит добавленную стоимость и создаст новые рабочие места. «Ввод нового жилья на конец 2025 г. планируется увеличить в десять раз по сравнению с 2024 г. Учитывая, что последние лет 20 на территории ЛНР ничего системно не строилось, это цифры очень серьезные», — добавил он.

Среди крупных промышленных предприятий ЛНР – машиностроительный завод «Лугамаш», созданный на базе «Лугансктепловоза», Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов и луганские компании «Бумага-центр» и «Агросфера».