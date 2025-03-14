В России изобрели дешевый метод измерения пульса по видео

В отделе перспективных исследований компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») разработали новый метод измерения пульса по видеозаписи в общественных местах. Метод поможет выявить лиц с признаками инфекционного заболевания или сильного волнения. Новый метод более устойчивый к искажениям и не требует дорогого оборудования.

Новый метод

Разработан новый метод измерения пульса по видео, об этом рассказали CNews в компании «Криптонит» (входящей в «ИКС Холдинг»).

В отделе перспективных исследований компании «Криптонит» создали инновационный способ измерения пульса с помощью видеозаписей. Эта технология обладает значительным потенциалом не только для медицины и спорта, но и для укрепления общественной безопасности, как отмечают разработчики. Метод позволяет проводить фоновый мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы в ситуациях, когда традиционные пульсометры неудобны или ограничивают движения. Кроме того, бесконтактное определение пульса в общественных местах может способствовать выявлению людей с симптомами инфекционных заболеваний или повышенным уровнем стресса.

Телемедицина в России получила активное развитие во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020–2021 г. Еще несколько лет назад россияне не относились серьезно к этому виду услуг, а сейчас все больше начинают понимать, как это удобно и насколько легко получать медицинские услуги удаленно, если речь идет не о тяжелых заболеваниях. Телемедицина — это дистанционная консультация с врачом через интернет (мессенджеры, видеосвязь, телефон, почту, социальные сети или специальные приложения). Причем речь идет не только о взаимодействии пациента и врача, но и об общении медицинских работников между собой.

Unsplash - Alex McCarthy В России изобрели дешевый метод измерения пульса по видео в общественных местах

Существует группа методов бесконтактного измерения пульса, известных как дистанционная фотоплетизмография (ДФПГ, rPPG). Их принцип основан на улавливании слабых изменений цвета кожи, которые происходят из-за расширения кровеносных сосудов после каждого сокращения левого желудочка сердца (систолы). Однако существующие системы ДФПГ демонстрируют высокую точность только в идеальных условиях. Если человек наносит макияж, частично закрывает лицо, находится в движении или освещение в кадре меняется, определение частоты сердечных сокращений становится неточным. Из-за этих ограничений ДФПГ пока не нашла широкого применения.

Специалисты «Криптонита» создали усовершенствованный метод ДФПГ, который отличается повышенной устойчивостью к искажениям. Эта разработка не требует дорогостоящего оборудования и подходит для использования в реальных условиях, не сковывая движений человека. На данный момент технология применима только к готовым видеозаписям, однако в будущем ее планируют адаптировать для мониторинга в режиме реального времени.

Более надежная и дешевая ДФПГ может применяться в системах дистанционного контроля физического и эмоционального состояния космонавтов, капитанов дальнего плавания, машинистов, водителей, участников арктических экспедиций, работников буровых платформ и других людей, работающих в условиях изоляции. Со слов разработчиков, данную технологию можно будет использовать и для скрининга в аэропортах, на вокзалах, в школах и других общественных местах. К примеру, она поможет выявлять людей с ускоренным сердцебиением (т.е. тахикардия), чтобы затем направлять их на дополнительную проверку.

Число пациентов с аритмией

По данным экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), в 2019 г. в России количество пациентов с мерцательной аритмией оценивалось в 2,5 млн человек, а к 2036 г. этот показатель превысит 3 млн человек. Ущерб российской экономике от заболевания к 2036 г., по данным исследователей, составит от 962,1 млрд руб. до 1,5 млрд руб.

Мерцательную аритмию называют в первую очередь «возрастной» болезнью — в среднем она начинает фиксироваться у пациентов в 55 лет. В настоящее время, в период демографического старения в России, мерцательная аритмия достигла масштабов эпидемии, считают эксперты.

При мерцательной аритмии мышцы предсердий перестают сокращаться синхронно, вместо этого они работают в беспорядочном ритме, что приводит к нерегулярным сокращениям желудочков. В норме же сердце бьется с частотой от 60 до 80 ударов в минуту: сначала сокращаются предсердия, затем желудочки, чередуясь последовательно. Специалисты отмечают, что мерцательная аритмия связана с развитием ряда других сердечно-сосудистых заболеваний. Например, в сочетании с ишемическим инсультом она увеличивает распространенность инсульта на 22%, а смертность от него — на 38,9%.

Рост прибыли производителей медизделий в России

По итогам 2024 г. чистая прибыль российских производителей лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составила 262,9 млрд руб. Это на 20,1% больше по сравнению с 2023 г., когда показатель оценивался в 218,9 млрд руб. Данные по отрасли приводятся в материалах Федеральной службой государственной статистики (Росстат), обнародованных в начале марта 2025 г.

В 2024 г. предприятия в рассматриваемом секторе, показавшие положительную динамику, получили суммарную прибыль на уровне 274,2 млрд руб., что на 19,5% больше в годовом исчислении. Убыточные компании зафиксировали суммарные потери в размере 11,3 млрд руб., что на 8,2% больше по сравнению с 2023 г. Таким образом, сальдо прибылей и убытков составило указанные 262,9 млрд руб.

Доля прибыльных российских организаций в области производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в прошлом году составила 83,7%, доля убыточных — 16,3%. Для сравнения, в 2023 г. эти значения равнялись соответственно 81,8% и 18,2%.

По данным Росстата, в 2024 г. в России было изготовлено 20,2 млн упаковок гормональных препаратов для системного использования, что на 2,2% больше по сравнению с 2023 г. Выпуск противомикробных средств для системного использования составил 261 млн флаконов и 205 млн упаковок — плюс 9% и 4,7% по отношению к 2023 г. соответственно. Произведено 554 млн упаковок препаратов для лечения нервной системы — на 1% больше в годовом исчислении, тогда как выпуск таких средств в ампулах упал на 20%, составив 257 млн. Объем производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов сократился за год на 11,3% — до 45,3 млн упаковок. Выпуск препаратов для лечения заболеваний органов чувств поднялся на 1,2%, достигнув 72,8 млн упаковок.