«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

Оператор «Вымпелком» намерен протестировать на своих сетях базовые станции отечественного разработчика «Иртея», по завершении испытательного периода может быть заключен контракт на 20–30 млрд руб. Эксперты считают, что решение может быть связано с фактором практической эксплуатации оборудования — среди производителей она на данный момент началась только у «Иртеи».

Тестирование оборудования

Сотрудники российской телекоммуникационной компании «Вымпелком» намерены протестировать на своих сетях базовые станции отечественного разработчика «Иртея», пишет «Коммерсант».

Оператор «Вымпелком» приступил к испытаниям базовых станций производства «Иртеи» — компании, являющейся совместным предприятием МТС и фонда прямых инвестиций «Передовые технологии», который, в свою очередь, принадлежит компании «Аквариус». Испытания проводятся в рамках закупочной кампании, объявленной оператором 24 февраля 2025 г.

По информации «Коммерсант», «Иртея» участвует в тендере «Вымпелкома» на поставку базовых станций, объем закупки которых оценивается в 30–40% от общего числа в 10 тыс., что может составить до 1 тыс. устройств. На данном этапе оператор тестирует оборудование всех представленных вендоров, однако после завершения испытаний может быть заключен форвардный контракт с «Иртеей» на поставку до 2030 г.

Freepik - Freepik «Вымпелком» приступил к испытаниям базовых станций производства «Иртеи», перед покупкой 10 тыс. штук

Руководство МТС выразило оптимизм относительно перспектив расширения сотрудничества «Иртея» с другими участниками рынка телекоммуникационного оборудования. В компании считают, что такой шаг может укрепить позиции отечественных производителей и способствовать развитию конкуренции в отрасли.

В то же время представитель «Вымпелкома» отметил, что оператор пока не готов фиксировать обязательства через форвардные контракты. По его словам, конкурс на поставку оборудования остается открытым, и «Вымпелком» продолжает изучать предложения как от известных игроков, таких как «Иртея», так и от новых компаний, чьи технологии демонстрируют высокий потенциал.

Представители «Иртея» предпочли не раскрывать детали переговоров с операторами связи, ограничившись заявлением о том, что компания поддерживает взаимодействие со всеми российскими операторами мобильной связи. В фокусе этого сотрудничества — тестирование и внедрение решений, которые отвечают запросам и потребностям клиентов. Такой подход подчеркивает стремление «Иртея» к гибкости и адаптации своих технологий под требования российского рынка.

На начало 2025 г. оборудование «Иртеи» было развернуто в 37 регионах России, где в сетях МТС функционирует порядка 200 базовых станций этой компании. Среди отечественных производителей лишь «Иртея» вывела свою продукцию в коммерческую эксплуатацию.

Возможные конкуренты

Среди потенциальных поставщиков оборудования для «Вымпелкома» скорее всего рассматривается компания «Булат», принадлежащая «Ростелекому». Однако наиболее вероятным кандидатом на заключение контракта остается «Иртея». В случае с телеком-компаниями, имеющими кэптивную бизнес-модель, сотрудничество с ними несет определенные риски для конкурентов: операторы, владеющие собственными производственными мощностями, могут ограничивать выбор поставщиков, исходя из своих интересов. По мнению аналитика Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, в текущих условиях выбора среди производителей радиоподсистем не так много, поэтому основными претендентами остаются «Иртея» и «Булат».

Стоимость контракта

Примерная стоимость 10 тыс. базовых станций «Иртеи» может составлять 20–30 млрд руб., оценивает аналитик Алексей Слукин. «Оборудование «Иртеи» сейчас тестируют многие игроки рынка, например «МегаФон» и «Вымпелком». Компания имеет несколько производственных позиций в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, что дает ей некоторые преимущества при закупках»,— подчеркивает он, добавляя, что такой объем компания сможет обеспечить за счет производственной площадки «Аквариуса».

Инвестиции в «Иртея»

В 2024 г. разработчик базовых станций «Иртея» получила более 10 млрд руб. инвестиций до 2027 г. для развития производства отечественного телекоммуникационного оборудования. В 2023-2024 г. компания уже получила 3 млрд руб. из бюджета и от акционеров по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи».

Вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего заявил, что до 2026 г. акционеры вложат более 5 млрд руб., а бюджетное финансирование составит 4,7 млрд руб.. МТС уже ввела в эксплуатацию 200 отечественных базовых станций стандарта long-term evolution (LTE) в 37 регионах страны.

Генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев в 2024 г. сообщил о планах компании расширить частотные диапазоны в 2025 г., добавив 2,1 тыс. МГц и 2,6 тыс. МГц. К 2026-2027 г. предприятие намерено выйти на серийное производство 10-15 тыс. базовых станций ежегодно.