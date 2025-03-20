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«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

Спустя год после приобретения 90% НПФ «Микран» структурой «Газпрома» 100% этого томского производителя текомоборудования и микроэлектроники перешли к «ИКС холдингу».

Сделка завершена

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») завершил покупку 100% томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков.

Стоимость покупки Шелобков не раскрыл. Опрошенные изданием аналитики оценивают ее в сумму, превышающую 10 млрд руб. — инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в 10,5-12 млрд руб., а аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын в 12-15 млрд руб.

Продавец тоже не уточняется. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в октябре 2023 г. 62,93% акций получил Владимир Вавилин, входящий в состав совета директором НПФ «Микран». В феврале 2024 г. стало известно, что структура «Газпрома» «Газпром Тех» приобрел 90% акций НПФ «Микран».

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«Микран»
«Микран» стал собственностью «ИКС холдинга»

«Микран» был создан в 1991 г. на базе научной лаборатории Томского института автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктором Гюнтером. Выручка компании за 2022 г. составила 4,4 млрд руб., за 2023 г. — 7,38 млрд руб. Чистая прибыль в 2022 г. — 440 млн руб., в 2023 г. — 490 млн руб., EBITDA в 2022 г. — 1,35 млрд руб, в 2023 г. — 1,49 млрд руб. Стоимость чистых активов с 2022 по 2023 г. выросла с 4,8 млрд до 5,9 млрд руб.

Фокус на телеком

«ИКС холдинг» — высокотехнологичная группа. «Большой фокус у нас на развитие телекомпродуктов, где также развиваемся через приобретение активов», — сказал изданию Шелобков.

Покупка «Микрана» — это стратегически важный шаг для «ИКС холдинга», который занимает значительную долю рынка телекоммуникаций в России, считает глава холдинга контрактного разработчика электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Она полагает, что приобретение «Микрана» даст холдингу возможность замыкать технологический процесс внутри своей экосистемы настолько, насколько это возможно с учетом локализации технологий и достаточной электронно-компонентной базы.

При этом «ИКС холдингу» потребуется значительная работа по масштабированию мощностей «Микрана», так как производственные процессы томского производителя исторически ориентированы на нишевые разработки и их преобразование для удовлетворения массовых потребностей может потребовать времени и крупных инвестиций, отметила эксперт.

Суверов полагает, что в условиях борьбы за таланты, сделка также сильно повысит кадровый потенциал приобретателя.

В структуру «ИКС холдинга» входит пять компаний: Yadro, «Цитадель», «Гарда», «Криптонит», а также разработчик и оператор сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки – «Бюро 1440». Это бывший проект «Мегафон 1440», его «ИКС холдинг» забрал у «Мегафона». Проект предполагает создание в рамках государственно-частного партнерства низкоорбитальной группировки спутников, которая обеспечит на территории России и других стран предоставление услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). Планируется к концу 2027 г. запустить 292 аппарата, а до 2030 г. — 383.

«Микран» выпускает в том числе оборудование для спутниковых систем связи. В июне 2023 г. представители МФТИ сообщили CNews, что «НПФ «Микран» и МФТИ изготовили и успешно протестировали в лабораторных условиях макеты спутниковых абонентских терминалов и макет контрольно-проверочной аппаратуры, предназначенной для проведения функциональных испытаний и выходного контроля в серийном производстве и осуществления диагностики спутниковых абонентских терминалов в процессе эксплуатации.

Черная полоса «Микрана»

Основные направления деятельности «Микрана» — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

До 2022 г. его измерительные приборы и СВЧ-изделия пользовались спросом не только на российском рынке, по словам независимого эксперта Алексея Бойко. Компания работала с заказчиками из 50 стран мира и имела офисы, например, в Италии, где работала под брендом Youncta, и во Вьетнаме. В 2023 г. выручка «Микрана» за рубежом сократилась на 31,6% год к году и составила 65 млн руб.

На внутреннем рынке тоже не обошлось без проблем. В октябре 2023 г., арбитражный суд Московской области принял решение о взыскании с АО «НПФ "Микран"» штрафа в размере 3 млн руб. по иску Минпромторга России за недостижение целевых показателей по договору о предоставлении субсидии.

В марте 2024 г. CNews писал об иске, поданном «Микраном» к своему бывшему техническому директору Евгению Мирошниченко из-за неосновательного обогащения. Это случилось спустя месяц после того, как контроль над предприятием приобрел «Газпром Тех». Собеседник «Ведомостей» из неназванного производителя электроники, сказал тогда, что после смены владельцев в компании «начали наводить порядок и, видимо, проводить проверки».

Анна Любавина

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