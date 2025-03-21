Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок CRM 2025», которая состоится 29 апреля.
Регистрация по ссылке.
Основные вопросы конференции:
Российский рынок
- Как развивается российский рынок CRM.
- Импортозамещение CRM.
- Какие требования к CRM предъявляют заказчики.
- Какие решения предлагают российские вендоры.
- Способны ли российские решения полностью заменить западные.
- Над чем еще надо работать российским разработчикам.
- Российские CRM выходят на рынки дружественных стран.
Технологии
- Коробочные CRM.
- Облачные CRM для среднего и малого бизнеса.
- Low- и no-code инструменты в CRM.
- Искусственный интеллект в CRM.
- Аналитические возможности CRM.
- CRM как инструмент управления бизнес-процессами.
- Что такое дружелюбный интерфейс.
Проекты и решения
- Внедряем CRM: кейсы.
- Новая CRM: привлекаем вендора или разрабатываем сами.
- Как организовать миграцию на новое решение.
- Интеграция CRM с корпоративными приложениями.
- Как оптимизировать затраты на CRM.
Подтвержденные спикеры:
Андрей Рассадин, заместитель директора департамента цифрового бизнеса, начальник управления CVM, Промсвязьбанк;
Николай Ермачков, директор по развитию ИТ-сервисов розничного бизнеса, УК «Альфа – Капитал»;
Анастасия Сухова, руководитель Департамента развития потенциала клиентской базы, «МТС Банк»;
представитель компании ELMA;
Юлия Кострова, руководитель департамента маркетинга - Руководитель проекта CRM систем, «Синара-Транспортные Машины»;
Илья Ривкинд, директор по развитию платформы CRM, Bereke Bank (Казахстан);
Вероника Сорокина, руководитель группы развития CRM, «Геофарм».