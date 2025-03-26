У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Аферисты придумали новую схему с кражей денег у жительниц России. Им предлагают посещение в салон красоты якобы успешные мужчины 30-35 лет, уже пострадали около 190 человек.

Новая схема мошенничества

Мошенники под видом владельцев салонов красоты крадут деньги у россиянок, об этом CNews сообщили представители F6.

В компании F6 рассказали, что новая мошенническая схема начала действовать в марте 2025 г. В общей сложности от действий мошенников за неделю пострадали около 190 человек. Сумма ущерба составила 2,7 млн руб. Средняя сумма ущерба превысила 14 тыс. руб.

Салон красоты – это главный представитель эстетических предприятий. Среди похожих заведений он занимает более 80%, а это говорит о его востребованности, ведь, если бы было иначе, то предприниматели любого пола не спешили к его открытию. Учитывая то, что главная целевая аудитория – женщины (их состоятельность зависит от типа салона), то в прибыльности можно не сомневаться. Отличие салона красоты от парикмахерской заключается в том, что парикмахерская специализируется исключительно на волосах, в то время, как салон красоты является многопрофильным заведением, в котором предлагают всевозможные процедуры по уходу за лицом и телом.

Этапы развода на деньги

Сначала злоумышленник ищет свою жертву в городских Telegram-пабликах, и при первой же встрече производит впечатление богатого и успешного мужчины. Он выдает себя за владельца сети салонов красоты и предлагает девушке бесплатное посещение, одного из его филиалов.

Aiartgenerator мессенджеры Аферисты под видом владельцев салонов красоты крадут деньги у доверчивых россиянок через соцсети

Когда жертва соглашается принять подарок, мошенник присылает ей ссылку на поддельный сайт салона для бронирования вместе с «персональным промокодом». При этом название и дизайн фейкового сайта полностью скопированы с портала настоящего московского салона красоты. Затем девушку просят заполнить форму для записи, указав промокод, свое имя и номер телефона.

Россиянкам с устройствами на Android предлагают установить якобы официальное приложение салона, которое на самом деле оказывается вредоносным программным обеспечением (ПО), позволяющим удаленно управлять Android-устройством.

Россиянкам же со смартфонами iPhone советуют подтвердить запись через Apple ID и получают доступ от iPhone-устройства.

В обоих сценариях мошенники получают доступ к личным данным пользователей-жертв из России.

Многопрофильный системный интегратор

В конце 2024 г. фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» объявил о сделке с акционерами F.A.C.C.T., в результате которой компании F6 перешли уникальные инженерные технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты F.A.C.C.T. Сделка была успешно закрыта 31 января 2025 г. Акционерами новой компании стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%).

F6 уже работает над обновлением продуктовой линейки и локализацией ключевых решений с учетом возросших запросов рынка и актуальных киберугроз. В 2025 г. компания планирует выпустить для флагманского продукта Managed XDR новую версию модуля Malware Detonation Platform (решение класса «песочница»), которая поддерживает российские операционные системы на базе Linux. Также F6 планирует представить коммерческий SOC, национальную антифрод-платформу, внедрять сервисы для моделирования целевых кибератак Purple Teaming и комплексный антифрод-аудит финансовых организаций.

Напомним, что в основе технологического лидерства и конкурентного преимущества компании F6 лежит более чем 20 летний практический опыт расследований киберпреступлений по всему миру и более 70 тыс. часов реагирования на инциденты информационной безопасности силами экспертов Лаборатории компьютерной криминалистики, Центра кибербезопасности и круглосуточного центра оперативного реагирования CERT.

Реклама мошеннических проектов

Как писал раньше CNews, аналитики департамента защиты от цифровых рисков F6 обнаружили в одной из популярных соцсетей серию постов с рекламой мошеннических игр, в которых для привлечения внимания наряду с Юрием Борисовым используются изображения российских и зарубежных актеров, певцов и блогеров. Ссылки под постами ведут на Telegram-приложения, которые обещают легкий заработок, но вместо этого похищают деньги пользователей.

Параллельно в популярной социальной сети и Telegram-каналах расходится реклама другого мошеннического проекта – игры-кликера «Наш слон», аналога Hamster Kombat. Текст постов с рекламой «Нашего слона» почти дословно повторяет публикации про MeowCraft, как и внешнее оформление, и время распространения. Эти и другие признаки позволяют предположить, что у обоих мошеннических проектов один организатор.

Такие способы привлечения внимания пользователей к скам-проектам уже были замечены ранее в инвестиционном мошенничестве. Злоумышленники используют громкие новостные заголовки, чтобы привлечь внимание к посту и для повышения доверия используют имена известных людей.

По данным аналитиков F6, только за 24 марта 2025 г. в популярной соцсети было опубликовано более 100 постов с рекламой скам-игры «Наш слон». В этих публикациях среди фейковых «амбассадоров» мошеннической игры злоумышленники используют образы Киану Ривза (Keanu Reeves), Ольги Бузовой, Татьяны Липницкой и других знаменитостей.