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Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Выручка российского разработчика и производителя средств связи АО «Информтехника и Связь» достигла 6,1 млрд руб. Рынок таких устройств в России еще не достиг предела и продолжит расти, достигнув 182 млрд руб. 2028 г.

Рост выручки

Как стало известно CNews, выручка российского разработчика и производителя средств связи АО «Информтехника и Связь» по итогам 2024 г. достигла 6,1 млрд руб., превысив на 2% показатели 2023 г. Об этом CNews рассказал представитель компании.

Помимо выручки, вырос и штат компании с 459 человек в 2023 г. до 487 сотрудников в 2024 г.

При этом рост выручки наблюдается не первый год. В 2022 г. этот показатель составил 2,2 млрд руб. А по результатам 2023 г. выручка достигла 5,9 млрд руб.

«Наибольший рост наблюдается в сегментах энергетики и госсекторе, особенно среди предприятий, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры, — пояснил CNews представитель «Информтехника и Связь». — Интерес к отечественным ИТ-продуктам растет с каждым годом, однако объем выручки не отражает реальный размер рынка, который гораздо больше».

Чем занимается компания

Среди продукции компании присутствуют коммутационные системы, системы абонентского радиодоступа и микросотовой связи стандарта DECT, система транкинговой связи стандарта TETRA, цифровая аппаратура связи совещаний, интеллектуальные системы распределения вызовов, системы мониторинга и администрирования сетей связи.

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© valphoto / Фотобанк Фотодженика
Выручка «Информтехника и Связь» по итогам 2024 г. достигла 6,1 млрд рублей

К заказчикам производителя относятся «Российские железные дороги», предприятия энергетического комплекса, входящие в Федеральную и Межрегиональную Сетевые Компании (ФСК и МРСК), многие объединенные и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК). Компания реализовывала проекты для космодрома Байконур, космодрома Плесецк, Балтийской трубопроводной системы, Балаковской АЭС, а также поставляла телекоммуникационное оборудования для атомных электростанций в Индии.

Рынок коммуникаций в России

Мировой тренд на онлайн-коммуникации зародился в период пандемии. В 2023 г. в России этот рынок оценивали в 91 млрд руб. По прогнозам на 2024 г. он должен вырасти до 110 млрд руб., а к 2028 г. — до 182 млрд руб.

«Информтехника и Связь» входит в Лидеры рейтинга по унифицированным коммуникациям 2024 и занимает там второе место. Первое место занимает VK WorkSpace, на третьем — eXpress, за ними следуют IVA Technologies и Mango office.

Унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC) представляют собой комплексную систему связи, которая объединяет различные виды диалога — голосовые звонки, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями, электронную почту, совместную работу над документами и другие средства взаимодействия.

Кристина Холупова

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