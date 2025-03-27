Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».
Подтвердили выступление с докладом:
Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV;
Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, «О’кей»;
Александр Заржецкий, руководитель Дирекции реализации интеграционных проектов компании «1С-Рарус»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Владимир Рябов, директор департамента информационно-технологического развития, «Гулливер Диджитал»;
Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, «Мегафон Ритейл»;
Александр Афанасьев, ИТ директор, «Leomax»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Сергей Семенченко, руководитель скаутинга инноваций, «Рольфтех»;
Вячеслав Филимонов, директор по маркетингу, «Ёбидоёби»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, международный холдинг «Специальные системы и технологии»;
представитель компании «Контур.Фокус».
ИТ в розничной торговле
- Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г.
- Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров
- Какие ИТ-задачи являются приоритетными
- Как развивается импортозамещение в ритейле
- Как показали себя российские решения
- Почему ритейлеры создают собственные ИТ-компании
Основные направления цифровизации
- Какие ИТ-задачи будут стоять перед ритейлом в 2025 г.
- Информационная безопасность в торговой компании
- Искусственный интеллект в ритейле
- Инструменты повышения клиентской лояльности
- Как оптимизировать затраты и не потерять в качестве
- Как просчитать эффективность внедрения инноваций
- Плюсы и минусы ИТ-аутсорсинга для ритейла
Проекты и кейсы
- Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
- От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
- Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
- Цифровые инструменты оптимизации доставки
- Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева