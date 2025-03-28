LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат

Южнокорейские компании LG, Samsung и Hyundai рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, что связано с потенциальным перемирием между Украиной и Россией. Одна вновь запускает завод, другая — наращивает рекламные бюджеты. Ведь сам российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу на 2025 г., имеют критическое значение для корейского бизнеса.

Проработка вопросов по возвращению

Представители южнокорейских компаний электроники LG, Samsung и Hyundai заявили о возможном возвращении на рынок России после снятия санкций на фоне переговоров России и США, об этом пишет The Korea Times.

Руководство южнокорейских бизнес-гигантов Hyundai, LG и Samsung, изучают возможности возврата на российский рынок. Компании в 2025 г. активизировали обсуждения на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией. «Крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», – говорится в материале.

По информации The Korea Times, российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют критическое значение для корейского бизнеса. Руководство LG уже частично возобновила работу на своем московском заводе по производству электронных приборов, о чем ранее писал CNews. Также в сентябре 2024 г. LG подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бьюти-бренда OHUI для производства косметики. Сам же вопрос о дальнейшей работе российского филиала не является исключительно решением руководства компании LG, а скорей будет зависеть от межправительственных договоренностей российских и южнокорейских властей, заявил представитель LG изданию РИА «Новости».

Wikipedia Корейские фирмы LG Samsung и Hyundai собрались назад в Россию, если им разрешат

Руководство Hyundai изучает условия на российском рынке после завершения специальной военной операции (СВО), а HD Hyundai Electric планирует участие в российской выставке через местного дистрибьютора. Помимо основной компании, дочерние фирмы Hyundai, такие как Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel, также рассматривают возможность расширения своей деятельности в России, о чем свидетельствует размещение вакансий.

В компании Samsung, в свою очередь, на конец марта 2025 г. продолжают анализировать возможность повторного запуска своего бизнеса в России. Как уже упоминал CNews, в феврале 2025 г. стало известно, что маркетинговые расходы Samsung с января по февраль выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Аналитики The Korea Times уточняют, что возвращение на рынок электроники России не будет простым, так как освободившиеся места заняли конкуренты из Китая. По данным рыночного трекера Statсounter, доля Xiaomi на российском рынке по состоянию на февраль 2025 г. составила 20,93%, уступая Apple с 29,21%, а Samsung осталась на третьем месте с 17,31%.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X отметил, что мировые компании показывают значительный интерес к возвращению на российский рынок. Это лишь закрепляет восстановление доверия и раскрытие новых возможностей на одном из крупнейших мировых рынков.

Ранее посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил в интервью агентству Newsis, что путь к восстановлению отношений Москвы и Сеула лежит через снятие санкций против России.

Введены санкции

Власти Южной Кореи поддержали антироссийские санкции. В начале 2022 г. из страны одна за одной ушли корейские компании: среди крупнейших – автогиганты Kia и Hyundai, а также производители техники и электроники Samsung и LG.

В частности, в середине февраля 2025 г. корейское издание Yonhap опубликовало заметку, что LG, Samsung и Hyundai, а также несколько других брендов из Южной Кореи, рассматривают возможность возобновления работы на территории России.

Рынок изменился

Как сообщал CNews, в 2024 г. на российском рынке телевизоров было шесть основных игроков, если судить по их долям в натуральном выражении. На первом месте – компания Haier (14%), за ней следует Xiaomi (10%). Замыкает тройку лидеров Сбербанк с долей 6%, выпустивший свои первые телевизоры в марте 2022 г. Сравнимую со Сбербанком долю рынка удерживает TCL из Китая. Компания Samsung же скатилась на пятое место с долей 5% – такой же, как у китайской Hisense.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 г. на рынке смартфонов в топ брендов в количественном выражении вошли Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung и Xiaomi.

Основатель и генеральный директор WMT Group Игорь Никитин, сообщил CNews: «Технологические гиганты, которые покинули рынок России, безусловно хотят вернуться – к этому их подталкивает и международная геополитическая ситуация, и потенциальная отмена зарубежных санкций. Вопрос заключается в том, как они это сделают. Ведь освободившуюся после их ухода нишу уже заняли другие компании – в основном доминируют китайские, но мы видим и очень много российских игроков, особенно в секторе разработки софта».

«Опасность заключается отчасти в том, что возвращение крупных технологических компаний может серьезно сказаться на идее цифрового суверенитета и темпах импортозамещения – пока российский технологический рынок еще не достиг его вершины. У многих может возникнуть соблазн прибегнуть к использованию гибридных схем – когда backend-часть решения будет иностранной, а frontend – российской», — добавил Никитин.