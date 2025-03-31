Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» — компания ООО «Авроид» временно приостановила деятельность с марта до конца июня. Сотрудники не получают зарплату. Причину простоя связывают с трудным финансовым положением, которое вызвано небольшим количеством устройств на «Авроре». Компания планирует разрабатывать приложения для других ОС.



Простой «Авроида»

Как стало известно CNews, разработчик приложений для российской операционной системы (ОС) «Аврора» — компания ООО «Авроид» объявила простой с марта до 30 июня 2025 г. Об этом CNews рассказали источники среди сотрудников компании и собеседники на рынке производителей электроники. Информацию о простое CNews подтвердил один из учредителей компании Дмитрий Комиссаров.

Простой — это временная приостановка работы компании по экономическим, технологическим и иным причинам.

Сотрудникам «Авроида» руководство объясняет простой снижением объемов выручки, нарушением контрагентами договорных обязательств, а также снижением интенсивности и объемов работы.



«Открытая мобильная платформа» Разработчик приложений для «Авроры» временно прекратил работу

Как рассказал CNews собеседник среди сотрудников компании, персоналу не платят зарплату с марта. «Работы нет, и сотрудники постепенно увольняются», — отметил он. Помимо этого, людей перевели на дистанционный формат работы.

По данным источников CNews в компании и на ИТ-рынке, компания ждала нового инвестора, но он передумал.

В чем реальная причина

«Задолженность перед работниками связана в первую очередь с переговорами о привлечении нового инвестора, — рассказал CNews Комиссаров. — На данный момент «Авроид» работает над реструктуризацией бизнеса, чтобы снизить зависимость от ОС «Аврора».

По его словам, в начале года прогнозировались поставки 50 тыс. устройств на «Авроре», но этого оказалось «недостаточно для стабильного финансового потока». «В связи с этим акционеры приняли решение расширить линейку продуктов для других операционных систем», — отметил Комиссаров.

«Поскольку на данный момент «Авроид» разрабатывает программные продукты для ОС «Аврора» наши финансовые показатели напрямую зависят от количества устройств на ОС «Аврора», — продолжает он. — При текущих прогнозах на 2025 год мы сокращаем инвестиции в разработку для данной операционной системы и привлекаем нового инвестора для диверсификации продуктового портфеля. При всем этом обязательства перед работниками остаются нашим главным приоритетом во всей этой ситуации».

Чем занимается «Авроид»

Как пояснил CNews генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») Павел Эйгес, «Авроид» специализируется на разработке двух востребованных продуктов. Первый это мессенджер TAVRO — позволяет пользоваться Telegram на ОС «Аврора». А второе решение — это контейнер для запуска Android-приложений на устройствах с ОС «Аврора» — «АВРОИД Платформа».

При этом Эйгес отметил что, «Авроид» это не единственный разработчик приложений для «Авроры». И сейчас в российском магазине Rutore более сотни приложений для российской ОС.

По словам Эйгеса, с 2016 г. на рынок отгружено более 500 тыс. устройств на «Авроре».



ООО «Авроид» зарегистрирована в январе 2023 г. в Светлогорске Калининградской области.

Кому принадлежит компания

В марте 2024 г. CNews писал о том, что ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящий в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрел «Авроид». Но уже в апреле 2024 г. «Авроид» перешел из собственности Fplus к фонду «Стриго Кэптал».

Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Однако как уточнил представитель Fplus Мельников больше не входит в этот фонд.

Приоритетными направлениями деятельности «Стриго кэпитал» были заявлены операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе, системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей.

Инвесторы планировали в течение 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов, планировалось привлечь три млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

«За год фонд сумел собрать необходимое количество капитала, чтобы содержать команду разработчиков калининградских компаний», — уточнил Комиссаров.