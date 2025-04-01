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Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Принадлежащий группе Veon украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon за $155,2 млн. Одновременно Veon договорился о слиянии «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I, благодаря чему «Киевстар» сможет выйти на биржу Nasdaq. Ожидается, что капитализация оператора составит $2,6 млрд.

«Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon. Сумма сделки составит $155,2 млн, за которые «Киевстар» получит 97% долю в компании. Гендиректор Uklon Сергей Гришков продолжит работать в компании.

Выручка Uklon в 2024 г. составила $65 млн, число совершенных поездок превысило 100 млн, число выполненных доставок – 3 млн. С Uklon работает более 100 тыс. водителей, сервис охватывает 47 городов.

Слияние «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I

Одновременно группа Veon договорилась со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-I) о слиянии с «Киевстаром». Cohen-I зарегистрирована на Каймановых островах и не имеет активов, зато обладает листингом на американской бирже Nasdaq. Благодаря сделке «Киевстар» станет публичной компанией.

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Image by wirestock on Freepik
Принадлежащий группе Veon украинский оператор «Киевстар» покупает сервиса заказа такси Uklon за $155,2 миллиона

В сделке примут участие структуры Veon: голландские Veon Amsterdam и Veon Holdings, бермудская Kyivstar Group и Varna Merger Sub Corp с Каймановых островов.

Сейчас «спонсор» (создатель) Cohen-I владеет в компании 26,4%. Британскому банку Barclays принадлежат 6,2%, американской инвестиционной компании AQR Capital Management – 4,6%, американскому банку Goldman Sachs – 5,1%, американскому фонду Magnetar Financial – 6%.

По итогам сделки доля Veon в «Киевстар» сократится со 100% до 87%. Публичным акционерам будут принадлежать 10% в компании, «спонсору» - 2,3%. Капитализация «Киевстар» составит $2,6 млрд.

Финансовые и операционные показатели работы «Киевстара»

Выручка «Киевстар» в 2024 г составила 36,9 млрд гривен ($919 млн), увеличившись за год на 9%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 20,7 млрд гривен ($515 млн), увеличившись за год на 5%. Капитальные затраты составили 8,9 млрд гривен ($221 млн).

Помимо услуг мобильной и фиксированной связи, «Киевстар» также владеет телемедицинским приложением Helsi, оказывает услуги IP-телевидения и облачных сервисов. В начале 2025 г. «Киевстар» договорился с американской системой спутниковой связи Starlink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску (Elon Musk) о предоставлении конвергентных услуг мобильной и фиксированной связи. Украина станет одной из первых в мире стран с такими возможностями.

«Киевстар» занимает 41% рынка сотовой связи Украины и 14% рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД), обслуживая в этих сферах, соответственно, 23 млн и 1,1 млн пользователей соответственно.

Число активных ежемесячных абонентов мобильной связи компании, которые потребляют голос, данные в формате 4G (в объеме не менее 10 Мбайт) и как минимум одно из приложений компании, составило 6,1 млн. ARPU (средняя ежемесячная выручка с одного абонентам мобильной связи) составляет 121 гривны ($3).

Как россияне чуть было не лишились «Киевстара»

Основной акционер Veon инвестициионная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Исторически основным активом Veon был российский «Киевстар» (торговая марка «Билайн»), однако в 2023 г. он был продан топ-менеджменту компании.

В 2022 г. все четверо основателей «Альфа-групп» попали под санкции Великобритании и Евросооюза, а затем и США. В ответ на это Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, что избавило LetterOne и Veon от попадания в санкционные списки.

Однако на Украине санкции были введены в отношении Фридмана, Авена и Косогова, что создало угрозу для национализации «Киевстара».

В 2023 г. Шевченковский районный суд Киева даже накладывал арест на 47,85% долю в «Киевстаре» - пропорционально доли LetterOne в Veon. Однако в 2024 г. арест был снят.

«Союзником» Veon в этом вопросе стал американский бизнесмен и политик Майкл Помпео (Michael Pompeo). При первом сроке Президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) он возглавлял ЦРУ (Центральное разведывательное управление), а затем Госдепартамент США.

Помпео вошел в советы директоров «Киевстара» и Veon, а принадлежащая ему конслатинговая компания Impact Investment за пять лет работы с Veon может заработать до $26,6 млн.

Игорь Королев

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