Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Учительница начальных классов время уборки нашла в ящике черную флешку среди старых квитанций и севших батареек. Приняв ее за обычный школьный носитель, женщина без раздумий выбросила устройство, не спросив у мужа, нужно ли оно ему. На USB-флешке были биткоины на сумму $3,8 млн.

Санитарный день

Женщина случайно во время уборки выкинула USB-флешку, на которой были биткоины на сумму $3,8 млн, пишет Daily Mirror.

Школьная учительница Элли Харт (Ellie Hart) выбросила в мусор жизненно важный USB-накопитель, не подозревая, что на нем хранится цифровой ключ к их с партнером Томом (Tom) криптовалютному тайнику. Харт сказала: «Она просто лежала в ящике со старыми квитанциями, севшими батарейками и спутанными проводами. Я решила, что это одна из моих школьных флешек, и выбросила ее, не подумав».

После судорожных поисков пропавшего предмета Том, 36-летний ИТ-разработчик, поинтересовался у Элли Харт его местонахождением. «Он спросил, не видела ли я маленькую черную флешку, которую он использует для своего биткоина», - вспоминает она. «Я замерла. Я мгновенно все поняла. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: «Кажется, я ее выбросила». Мне стало совсем плохо».

В отчаянной попытке вернуть потерю Элли сказала: «Мы даже опустошали мешки с мусором и разрывали мусорные контейнеры. Это была ужасная смесь паники и надежды, но в глубине души я понимала, что уже слишком поздно». Учительница из британского города Маркет-Харборо назвала эту ошибку «худшей из всех, которые я когда-либо совершала», сообщает Daily Mirror.

Unsplash - Andre Francois McKenzie Женщина случайно выкинула флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн

Том вложил деньги в биткоин еще в 2013 г., когда его стоимость была значительно ниже, поэтому их электронный кошелек на флешке сейчас оценивается более чем в $3,8 млн. К сожалению, без критически важного USB-накопителя деньги так и остались запертыми в эфире.

Несмотря на шок, пара старается сохранить отношения. Как отмечает Элли, Том не стал ее винить, но тяжесть утраты «ощущается в каждом молчании». «Том был потрясающим. Он не кричал, не обвинял меня, но молчание говорит само за себя», — заключила британка.

Представитель компании Play Casino, освещающей цифровые тенденции и криптовалютную культуру, сказал: «Это душераздирающее напоминание о том, что цифровые состояния могут быть потеряны в одно мгновение. USB-накопители, жесткие диски или устройства, на которых хранятся криптовалюты, должны быть четко маркированы, надежно храниться и никогда не оставаться без присмотра в ящике стола». Для защиты своих виртуальных богатств эксперты призывают владельцев биткоинов использовать офлайн-кошельки, известные как «холодные хранилища», которые также недоступны для киберворов.

Аналогичный случай

Как писал CNews, житель Великобритании по имени Джеймс Хоуэллс (James Howells) подал в суд на местный совет, чтобы попытаться вернуть жесткий диск с 8 тыс. биткоинами. Стоимость в настоящее время составляет около $674 млн., именно на такую сумму он подает иск.

В 2013 г. девушка программиста случайно выбросила жесткий диск с тысячами биткоинов. В то время биткойн уже стоил чуть меньше 100 фунтов стерлингов, и за прошедшие годы стоимость этих монет значительно выросла. К примеру, 1 апреля 2013 г. за 1 BTC давали $100. Падение цены наблюдалось в январе 2014 г. до $40, затем биткоин вновь стал расти, а уже в октябре 2015 г. стоимость выросла еще в пять раз и составила $500.

Теперь, по вполне понятным причинам, Джеймс Хоуэллс хочет снова найти этот жесткий диск. Стоит отметить, что эта идея пришла ему в голову не только сейчас. Хауэллс уже более десяти лет пытается убедить местное правительство разрешить ему откопать их. По его словам, его просьбы в основном игнорировались. Он даже решил собрать команду, которая сможет перелопатить 100 тонн мусора, чтобы найти жесткий диск.

Объем операций россиян

Центральный банк (ЦБ) России оценил объем операций россиян с криптовалютой. Отчет регулятора указывает на высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют.

По состоянию на конец 2023 г. объем операций с биткоином и Ethereum на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, составил 4,78 трлн руб. Анализ рынка криптоактивов, указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют.

Ранее представители ЦБ называли p2p-операции основным каналом приобретения криптоактивов в стране. По данным регулятора, за первое полугодие 2023 г. среднемесячный объем таких операций среди россиян вырос более чем на 50%.

В то же время Банк России фиксирует рост объема теневых операций с криптовалютой. Мониторинг регулятора выявил увеличение в 2023 г. объемов высокорисковых эквайринговых и p2p-переводов в критовалютах, которые используются, в том числе, для расчетов теневого бизнеса и преступников. Эти операции проводятся через счета подставных лиц, так называемых дропов — граждан, которые за вознаграждение передают третьим лицам доступ к своим банковским картам и интернет-банкингу. Банк России считает такие операции подозрительными.