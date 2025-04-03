«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Российская ИТ-компания «Яндекс» запустил бета-версию ИТ-сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт». Нейронная сеть умеет разбирать в файлах и ссылках. ИТ-сервис позволяет создавать базы знаний из ваших файлов и документов и задавать по их содержанию вопросы, как если бы пользователь общался бы с экспертом по нужной ему теме.

Новый ИТ-сервис

«Яндекс» представил новый ИТ-сервис «Нейроэксперт», который является конкурентом Deepseek и ChatGPT, об этом CNews сообщили в пресс-службе ИТ-компании. Бета-версия предназначена для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами.

«ИТ-компания «Яндекс» запустила бета-версию ИТ-сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт»», — передает сообщение пресс-службы компании CNews. Там добавили, что «Нейроэксперт» будет конкурировать с зарубежными ИТ-сервисами.

«Нейроэксперт» может пересказать содержание документов, сделать общий вывод или сравнение, написать на основе загруженных данных текст в нужном стиле и многое другое. Внешний интерфейс похож на ChatGPT и Deepseek, воспользоваться им можно и через мобильное устройство. Попасть в ИТ-сервис можно по ссылке expert.ya.ru.

«Яндекс» «Яндекс» создал свой ИТ-сервис аналог ChatGPT и Deepseek

ИТ-сервис создаст из загруженных материалов базу знаний и поможет найти в ней ответ на любой вопрос, пересказать содержание документов, сделать общий вывод из них, сравнение, написать на основе загруженных данных текст в нужном стиле и многое другое. Базы знаний в ИТ-сервисе напоминают папки в облачных хранилищах, ими также можно делиться по ссылке.

По всей загруженной информации пользователь может задавать вопросы в режиме диалога — как при общении с обычным чат-ботом Deepseek или же ChatGPT. «Нейроэксперт» подготовит ответ только на основе источников пользователя и не добавит ничего от себя. После выхода сервиса из бета-тестирования пользователи смогут добавлять больше 25 файлов или ссылок.

Методы применения

Представители «Яндекс» заявили, что в повседневной жизни «Нейроэксперт» может быть полезен, например, для принятия решения о покупке: достаточно загрузить ссылки на товары и видеообзоры, и ИТ-сервис проведет сравнение, а также ответит на дополнительные вопросы. Кроме того, он способен разобраться в правилах настольной игры и быстро урегулировать спорные ситуации.

Вопросы к «Нейроэксперту» могут быть любыми: чем мыть деревянный паркет, почему вода в водоемах то голубая, то практически черная, сколько ехать от Москвы до Сочи и что такое квантовая запутанность. ИТ-сервис продумает план тренировок с учетом веса пользователя, возраста и прочих вводных, составит меню к праздничному ужину и набросает список источников для научной диссертации.

В будущем бизнесу станет доступна расширенная версия «Нейроэксперта» с дополнительными возможностями. Сервис можно будет использовать для поиска информации во внутренних базах знаний и документации компании, систематизации работы, упрощения процессов адаптации и повышения личной эффективности сотрудников. Например, в «Яндексе» чаще всего используют «Нейроэксперт» для работы с корпоративной документацией, инструкциями и исследованиями.

«Яндекс» «Нейроэксперта» поможет их найти без необходимости пересматривать все материалы

Извлекать знания из документов помогают сразу несколько технологий «Яндекса». Визуально-языковая модель (VLM) находит нужные данные в графиках и диаграммах. Технология распознавания речи (ASR) применяется для аудио и видео. С текстом на картинках работает технология оптического распознавания символов (OCR).

Ответ на вопрос пользователя генерирует YandexGPT 5 Pro — самая последняя версия большой языковой модели «Яндекса». Для того чтобы нейронная сеть могла понимать запрос и давать качественный и полезный ответ, она использует свои знания о мироустройстве и правилах языка. При этом модель отвечает, основываясь не на данных из своей памяти, а на информации из загруженных документов. Объединить знания нейросети и найденные сведения из файлов и ссылок помогаетRetrieval Augmented Generation (RAG)-система.

Актуальность «Нейроэксперта»

В «Яндексе» для CNews отмечают, что на рынке существует более 30 зарубежных ИТ-сервисов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), однако основными конкурентами они считают три платформы: NotebookLM от Google, Perplexity Spaces и Projects в ChatGPT.

«Яндекс» В сервисе можно загрузить правила настольной игры и быстро уточнять спорные моменты в процессе

В компании «Яндекс» подчеркивают, что в России этот сегмент пока развит недостаточно, но спрос на подобные ИТ-инструменты существует, особенно со стороны бизнеса. В 2025 г. россияне все чаще используют ИИ-сервисы для автоматизации рабочих задач. На рынке отсутствуют ИТ-сервисы, ориентированные на b2b- и b2e-аудиторию, которые сочетали бы работу с большими массивами корпоративных данных и генерацию ответов на основе ссылок. «Яндекс» заявляет, что станет первым, кто объединит эти функции в одном ИТ-продукте.

Планируемая монетизация

Руководство «Яндекс» планирует зарабатывать на ИТ-сервисе двумя путями.

Подписная модель — оформившие подписку пользователи получают доступ к расширенным функциям и возможностям: увеличение лимитов, создание общих проектов на организацию или конкретные подразделения, дополнительные возможности для администрирования и управления доступом и другие.

Продажа решений on-premise — интеграция «Нейроэксперта» в контур компании-заказчика.