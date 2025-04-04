Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2025» 22 апреля 2025 г.
Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация. На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками. Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.
Подробная информация на сайте
Среди докладчиков:
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»
Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»;
Владимир Усков, начальник отдела системного управления предприятия, «Финвал Инжиниринг»;
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Алексей Таранченко, директор направления «Цифровизация промышленности», Ростелеком;
Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского»;
Марина Тэн, руководитель разработки направления «Управление ресурсами предприятия», «Диасофт»;
Александр Быков, руководитель направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes.
Приглашены для выступления:
Руслан Каримов, заместитель Генерального Директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;
Евгений Михалев, директор по цифровой трансформации, Cotton Club;
Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса, «Нижфарм»;
Сергей Шаров, директор ИТ, ГК «Шанс»;
Тимур Махалин, начальник управления, «ОМК»;
Павел Степанов, старший менеджер по развитию бизнес-системы,« ЕВРАЗ ЗСМК»;
Владислав Уткин, директор по информационным технологиям, «ТехноНиколь»;
Тимур Щербинко, начальник Управления информационных технологий, «Селигдар»;
Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и бизнес-приложениям, «Норникель»;
Ирина Карпенко, ИТ-бизнес-партнер по производству и экономики, «Агротех-Информ»;
Евгений Бурченко, директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс Digital»;
Иван Голубушин, директор по ИТ и ЦТ, «ОАК».
Основные темы:
- Тренды цифровизации промышленности 2025
- Цифровая трансформация производства: основные направления
- Импортозамещение на промышленных предприятиях
- Экономический эффект цифровизации
- От локальных решений к промышленным платформам
- Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях
- ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок
- Нужна ли цифровым проектам господдержка
Основные технологии
- Российские решения.
- Цифровые платформы вместо устаревших ИТ-систем.
- Цифровизация производственных процессов.
- Системы ЭДО и подготовки конструкторской документации.
- Коммуникационные решения.
- Искусственный интеллект.
- Интернет вещей и автономный транспорт.
- Интеллектуальная поддержка принятия решений.
- Большие данные и аналитика.
- Управление транспортом и логистикой.
- Организация закупок и цифровые маркетплейсы.
- Безопасность промышленных объектов.
Успешные кейсы
- Крупнейшие проекты в промышленности.
- Экономическая эффективность цифровых преобразований.
- Сложности реализации цифровых проектов: делимся опытом.
- Импортозамещение на практике
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей