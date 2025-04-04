Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Российские операторы связи не смогут получить низкие частоты 694-790 МГц для 5G-сетей как минимум до 2029 г. Их заняли телевещательные компании. Раньше они требовали за них по 15 млрд руб. в год в течение 10 лет.

5G придется подождать

Операторы сотовой связи в России остались без низких частот 694-790 МГц для сетей пятого поколения (5G). Как пишут «Ведомости», получить доступ к ним они смогут никак не раньше 2029 г., потому что их занимают телевещательные компании.

Эти компании со своей стороны готовы высвободить этот диапазон, но вовсе не бесплатно. По информации издания, это обойдется операторам в 15 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет или 150 млрд руб. в сумме.

О требовании «выкупа» изданию сообщил министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов. При этом независимые эксперты полагают, что стороны смогут прийти к сумме, которая будет в три или даже четыре раза меньше. Например, гендиректор «НИЦ Телеком» Олег Иванов в 2020 г., занимая пост замминистра связи, упоминал о компенсации в размере 2,1 млрд руб.

FreePik В России до сих пор нет 5G-сетей. Трудности с ними возникают буквально на каждом шагу

«700 млн руб. ежегодно с каждого оператора можно было бы частично зачесть в счет будущих компенсаций вещателям – такой подход выглядит логичным и для бизнеса, и для государства, – сказал Махмутов изданию. – В противном случае операторы продолжают нести издержки без какой-либо отдачи, а развитие 5G в ключевом низкочастотном диапазоне остается под вопросом».

Как отдать операторам «телевизионные» частоты

Упоминание о необходимости передачи частот 694–790 МГц операторам сотовой связи присутствует в составе плана работы Минцифры России на 2025 г., публикация которого состоялась в январе 2025 г., подчеркивают «Ведомости». Для реализации задуманного требовалось проработать «вопрос определения источника и механизма финансирования перевода действующих ТВ-передатчиков в полосу радиочастот 470–694 МГц».

Обсуждать этот планировалось с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью» (РТРС), «НИЦ Телеком» и Национальной радиоассоциацией, а также с участниками рынка связи. Крайний срок был – 1 апреля 2025 г.

К моменту выхода материала не было информации о результатах обсуждений, однако опрошенные изданием эксперты полагают, что передача частот затянется на несколько лет. Олег Иванов, к примеру, считает, что не менее трех лет потребуется лишь на «перевод действующих передатчиков эфирного цифрового телевещания (ЦТВ) из существующей полосы радиочастот в более низкий диапазон». За это время должны быть проработаны и, что важно, согласованы во всех необходимых инстанциях новые частотно-территориальные планы для передатчиков ЦТВ, отметил Иванов, подчеркнув, что только этим все не ограничится. По его словам, также потребуется наладить выпуск нужного объема новых передатчиков и внедрить их в ТВ-станции. Отдельно он упомянул необходимость поручения разрешения на использование новых радиоканалов.

Процесс запущен

В Минцифры сообщили «Ведомостям», что процесс поиска новых частот для телевизионщиков, которые будут ниже 694 МГц, запущен. «Вопрос о возможных источниках финансирования работ по переносу предварительно прорабатывается, но о конкретике говорить преждевременно – итоговая стоимость и параметры такого перевода могут быть определены после завершения подбора частот», – сказали изданию представители Минцифры.

Телекомпании пользуются частотами 694–790 МГц с 2011 г. на основании имеющегося у них разрешения. С 2014 г. действует указ Президента России Владимира Путина, согласно которому новое перераспределение закрепленных за радио- и телекомпаниями частот без предварительного согласования с ними невозможен.

Это и стало причиной запуска Минцифры программы перевода телепередатчиков из диапазона 694–790 МГц в полосу 470–694 МГц для высвобождения нужных операторам связи частот, сообщил изданию Ахметжан Махмутов. Он уверен, что этот диапазон может оказаться «важным ресурсом для российских операторов при развертывании сетей 5G». Этот диапазон, к слову, упомянут в Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. и помечен как перспективный.

Деньги вперед

Несмотря на то, что операторы не используют диапазон 694–790 МГц, они, тем не менее, платят за него. «Аренда» этих частот обходится каждому оператору более чем в 700 млн руб. в год, сообщил источник «Ведомостей», приближенный к Минцифры.

В «Мегафоне» подтвердили изданию, что операторы действительно платят за частоты, которые не могут использовать из-за телевещателей. А в Т2 назвали необходимость таких трат «обременительной» на фоне санкций и исторически высокой ключевой ставки Центробанка.