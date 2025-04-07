Власти убеждают россиян отказаться от услуг иностранных хостинг-провайдеров: Они могут в любой момент разорвать сотрудничество

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций могут ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов. В регуляторе пояснили, что иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей.

Отключение зарубежных провайдеров

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предупредили о том, что регулятор может ограничить работу зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для российских ресурсов, об этом пишет ТАСС.

Как напомнили сотрудники Роскомнадзора, для защиты владельцев ресурсов от угроз был принят закон №406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, было установлено несколько требований, в том числе обеспечивать безопасность информации в своей ИТ-инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета, подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга.

Unsplash - Jandira Sonnendeck В Роскомнадзоре предупредили о возможном ограничении работы некоторых зарубежных провайдеров из-за рисков для российских ресурсов

Роскомнадзор — российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В регуляторе следят за исполнением закона в интернете, а также других средствах связи и коммуникации (например, ТВ и телефония). В рамках своей сферы ведомство собирает и хранит данные, проверяет законность действий граждан и компаний, а также принимает меры по пресечению незаконных действий — например, может обязать интернет-провайдеров заблокировать сайты с запрещенной информацией.

По данным Роскомнадзора, некоторые зарубежные компании на 7 апреля 2025 г. не выполнили эти требования, продолжая предоставлять услуги российским организациям. Речь идет о компаниях, подпадающих под закон о «приземлении». На данный момент в этот список входят 12 иностранных хостинг-провайдеров.

Существующие риски

При этом представитель Роскомнадзора предупредил российские компании, использующие зарубежные хостинг-провайдеры, о возможных рисках. Например, иностранные провайдеры могут в любой момент прекратить сотрудничество с владельцем ресурса по политическим мотивам или из-за внутренних решений компании, что приведет к недоступности сайта для пользователей. Кроме того, данные на таких серверах не всегда надежно защищены от несанкционированного доступа, что угрожает конфиденциальности пользовательской информации и безопасности бизнеса. В ведомстве отметили, что утечка данных может обернуться финансовыми и репутационными потерями. Также зарубежные провайдеры могут использовать размещенные у них ресурсы для обхода блокировок, включая распространение запрещенного контента, что увеличивает риск блокировки сайта в России.

По информации регулятора, Роскомнадзор не может защитить такие сайты от DDoS-атак и других киберугроз, что делает их уязвимыми для преступлений в сети. В связи с этим ведомство рекомендовало размещать сайты на мощностях российских провайдеров, которые соблюдают законодательство. Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что общая сумма штрафов, наложенных на зарубежные хостинг-компании за несоблюдение требований о локализации, превысила 402 млн руб.

Российское законодательство

Сотрудники Роскомнадзора напомнили, что такие ИТ-компании обязаны соблюдать Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории России». В частности, они должны: открыть филиал, представительство или зарегистрировать российское юридическое лицо; разместить на своих сайтах форму обратной связи для пользователей из России; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с государственными органами.

Однако из-за невыполнения этих требований в 2023–2024 г. регулятор ограничил доступ к сайтам иностранных хостинг-провайдеров, а также исключил их из поисковой выдачи.

Проверки использования иностранной серверной ИТ-инфраструктуры российскими ИТ-сервисами и операторами связи начались из-за участившихся сбоев в работе различных ИТ-платформ.

Сбои в работе приложений

В конце марта 2025 г. в российском сгемнте интернета произошел масштабный сбой: пользователи сообщали о медленной работе мессенджеров, банковских приложений, услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров, об этом писал CNews.

Жалобы пользователей фиксировались между 12:45 до 14:20 по Москве. Причиной в Роскомнадзоре назвали сбой в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) «Яндекса». Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу ИТ-сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «Сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30 по Москве.

Причиной сбоев в Роскомнадзоре назвали использование иностранной серверной ИТ-инфраструктуры, после чего ведомство вновь посоветовало российским компаниям в сфере ИТ и не только, переходить на ресурсы отечественных хостинг-провайдеров.