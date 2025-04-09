«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

«Аэрофлот» стал первой авиакомпанией России, которая внедрила отечественные планшеты для кабинных экипажей. Бортпроводники авиакомпании «Аэрофлот» используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы «Аврора». В общей сложности авиаперевозчик закупил более 7 тыс. устройств.

Импортозамещение

«Аэрофлот» первым в отрасли внедрил импортозамещенные планшеты для кабинных экипажей, пишет РИА «Новости».

По информации «Аэрофлота», бортпроводники авиакомпании используют российские планшеты Fplus Т1100 под управлением отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». В общей сложности, на 9 апреля 2025 г., авиаперевозчик закупил уже более 7 тыс. устройств.

Специально для экипажей перевозчика компания «Аэрогрупп» создала мобильное приложение Crew Tablet. С помощью новых планшетов и данного приложения бортпроводники могут видеть планируемые рейсы и оперативно узнавать об изменениях в расписании. Получать актуальную информацию о выполняемом рейсе: например, данные об экипаже, о спецпитании, дополнительных услугах или особых потребностях пассажиров. Принимать заказы на питание в классе «Бизнес». Использовать актуальные руководства и инструкции в электронном виде. Заполнять и отправлять отчеты о рейсе непосредственно через устройство.

«Аэрофлот» «Аэрофлот» первым в отрасли внедрил отечественные планшеты для кабинных экипажей

Новые планшеты помогают оптимизировать работу кабинных экипажей и совершенствовать стандарты обслуживания пассажиров. Программное обеспечение (ПО) автоматизирует рутинные процессы работы бортпроводников. Со слов разработчиков, одним из преимуществ нового ИТ-решения является функция заполнения и отправки отчетов о рейсе непосредственно через планшет. Это значительно сокращает время на документооборот и позволяет оперативно передавать информацию в соответствующие подразделения авиакомпании. Кроме того, благодаря возможностям приложения, руководство авиакомпании «Аэрофлот» сможет оптимизировать затраты на бумажный документооборот и повысить оперативность обработки информации.

Разработка мультимедийных систем

В 2024 г. представители российского производителя ИТ-оборудования Yadro поделились тем, что будут разрабатывать компоненты для мультимедийных ИТ-систем на борту отечественных самолетов.

«Kvadra, российский технологический бренд персональных устройств компании Yadro, и компания «Аэрогрупп» подписали соглашение о совместном развитии бортовых мультимедийных систем», - рассказали в пресс-службе.

В компании Yadro отметили, что бортовая мультимедийная система будет разрабатываться на базе отечественных ОС, вместе с устройствами под управлением kvadraOS, которые включены в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) России.

Российский планшет

Планшет Fplus T1100-RUS имеет экран 11 дюймов с соотношением сторон 4:3 для удобства работы с электронными документами формата А4, поэтому отображает их без обрезания сторон. Аккумулятор на 8 тыс. мАч рассчитан на непрерывную работу до 8 часов без подзарядки. Восьмиядерный процессор и 6 ГБ оперативной, 128 ГБ встроенной памяти обеспечивают высокую производительность планшета. Чехол-клавиатура, подключаемый через POGO-интерфейс, превращает мобильное устройство в полноценную замену ноутбуку. В 2025 г. T1100-RUS включен в реестр Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) России.

В мае 2024 г. «РЕД ОС М» стала третьей из реестровых мобильных ОС, совместимых с планшетом T1100-RUS. Ранее была официально подтверждена его совместимость с «Авророй» и «РОСА Мобайл». Учитывая возможность установки на планшет ОС с открытым исходным кодом на базе AOSP, T1100 становится универсальным устройством, предоставляющим заказчикам максимальную гибкость при выборе ПАК для создания мобильного рабочего места.

«Это единственный реестровый планшет, совместимый с нативными российскими операционными системами из реестра Минцифры. Наша стратегия заключается в том, чтобы создавать устройства, которые смогут работать с любым программным обеспечением. При этом Fplus осознанно не идет по пути создания собственной ОС, а предпочитает развивать сотрудничество с партнерами, которые профессионально занимаются разработкой. Такие технологические альянсы — это шаг в сторону стандартизации российских ИТ-решений, когда можно будет предлагать любой индустрии набор решений, гарантированно функциональных и решающих задачи конкретной отрасли», — сказал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельник.