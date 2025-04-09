«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

«Российские железные дороги» совместно с «Лабораторией Касперского» разработала ИТ-сервис, который анализирует действия на сайте и в приложении «РЖД Пассажирам». Само же ИТ-решение направлено на выявление подозрительных схем бронирования и предотвращение недобросовестного использования ИТ-платформы. Нововведение особенно актуально перед началом летнего туристического сезона в 2025 г.

Новый ИТ-сервис

Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) анонсировали новые меры борьбы с перекупщиками билетов, об этом пишет «Интерфакс».

ОАО «РЖД» в 2025 г. увеличит количество мест в поездах южного направления и активизирует борьбу с перекупщиками билетов, сообщил заместитель генерального директора «РЖД» Иван Колесников. Он добавил, что компания «РЖД» совместно с «Лабораторией Касперского» запускает ИТ-сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи или осуществления посреднических услуг. Для этого ИТ-специалисты проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных «пассажиров», которые бронируют явно избыточное количество мест, рассказал Колесников.

По результатам анализа покупок 2024 г. в «РЖД» заблокировали почти 2 тыс. явных нарушителей требований оферты. В ней указано, что учетная запись пользователя подлежит блокировке без возможности восстановления при оформлении электронных билетов в пяти случаях. При использовании роботизированных запросов, при отсутствии агентских или субагентских договоров при оформлении билетов юридическим лицами через личный кабинет и при отсутствии договорных отношений на реализацию электронных билетов с перевозчиком. Кроме того, блокируют аккаунты при многократных бронированиях без последующей оплаты и многократных оформлениях мест на поезда дальнего следования без цели осуществления поездки.

В «РЖД» призвали неукоснительно соблюдать эти требования, чтобы не попасть в число заблокированных пользователей. В пресс-службе пояснили, что под многократностью следует понимать оформление сотен электронных билетов в год на поездки длительностью более четырех часов и оформление сотен различных пассажиров в течение одного календарного года. Обращать внимание будут также на массовые возвраты купленных электронных билетов и подключение к одной учетной записи одновременно более семи устройств.

Блокировка ботов

В «РЖД» также сообщили, что активно блокируют боты, используемые для массовой скупки билетов. Также был запущен сервис «Лист ожидания», который позволяет пассажирам отслеживать освободившиеся места на поезда, где билеты уже распроданы. По мнению сотрудников транспортной компании, это мешает перекупщикам сдавать билеты под конкретных покупателей, так как в очереди уже находятся другие пассажиры. «С момента запуска сервиса в июне 2024 г. пассажиры приобрели более 470 тыс. билетов, что составляет около 25% от общего числа поданных заявок», — рассказал представитель «РЖД» журналистам с «Российской газеты».

«Ожидаем, что борьба с недобросовестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для желающих, но и сделает применение динамического ценообразования более плавным и клиентоориентированным», — рассказал Колесников. Замглавы РЖД также добавил, что для оформления большого количества билетов существуют сервисы групповой перевозки, которые в 2025 г. планируется сделать еще удобнее.

Добавление мест в поезда

«Есть такие традиционные туристические направления южные и любимые пассажирами поезда, которые очень быстро раскупаются. Но не секрет, что у нас летом в направлении юга порядка 60 пар поездов, хотя вне сезона это порядка 30. То есть мы имеем двукратное увеличение объема перевозок, и каждый год мы добавляем количество мест. В 2025 г. это увеличение составит 2-2,5%. Но отдельно рассматриваем вопрос по противодействию возможности выкупа и перепродажи билетов», - сказал Колесников.

Мнение экспертов

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков рассказал о том, что железнодорожные билеты уже много лет именные и их перепродать нельзя — можно только сдать. «А дальше — уже вопрос алгоритмов. Если тот, кто сдает билет, не будет знать, кому это место будет продано, то такой схемы не будет. Видимо, сейчас это до сих пор не так. Надо просто немножко изменить алгоритмы, например, в «Листе ожидания», чтобы сданный билет уходил первому зарегистрированному в этом листе. Если так будет, то пропадет необходимость выявлять перекупщиков и наказывать за сдачу билетов», — считает эксперт.

Масштабный дефицит железнодорожных билетов на Юг возник, по данным Янкова, в 2024 г. Одной из причин эксперт назвал то, что цена билетов на самолет росла быстрее, чем на поезд, тогда как в 2010 г. было наоборот и часто слетать на курорт выходило выгоднее, чем добираться по железной дороге. «Важно, чтобы спрос был удовлетворен, тогда и билеты будут в свободной продаже без всяких спекулянтов», — подчеркнул он.

Внедрять ли плату за возврат

3 апреля 2025 г. сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России предложили повысить плату за возврат билета на поезд до 10% от его стоимости. Ведомство подготовило проект постановления Правительства России об изменении формирования платы за возврат железнодорожных билетов, об этом сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов.

«Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», — добавил Магазинов. Замглавы ФАС отметил, что билеты на поезда в пиковые сезоны исчезают сразу же после начала продаж. «Иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю, и люди их выкупают, а потом продают», — пояснил он.

До 2020 г. комиссия за возврат железнодорожных билетов составляла порядка 250 руб. Однако с началом пандемии Covid-19 и введением ограничений участились случаи массовых отмен, особенно для организованных групп детей. В связи с этим было решено снизить сбор до 1 руб., а с учетом индексации сейчас он составляет около 3 руб. — независимо от категории места (плацкарт, купе, СВ) или стоимости билета.