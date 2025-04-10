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Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить до конца 2026 г. программу установки базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах. За прошедшее время, благодаря программе, услуги сотовой связи стали доступны в 153 населенных пунктах. В случае продления программы общее количество населенных пунктов будет увеличено до 589, в том числе 50 из них будут находится на приграничных территориях.

Продление льгот за покрытие сотовыми сетями малых населенных пунктов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) о продлении срока действия скидок на оплату радиочастотного спектра операторами при условии установки базовых станций в малых населенных пунктах. Это следует из проекта решения комиссии, который имеется в распоряжении CNews.

Впервые решение о предоставлении трем сотовым операторам - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» - подобных льгот ГКРЧ приняла весной 2023 г.

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pixabay.com
Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить до конца 2026 г. программу установки базовых станций сотовой связи в малых населенных пунктах, включая скидки на оплату частот операторами

В 2024 г. список соответствующих населенных пунктов был расширен, а срок действия скидки продлен до конца 2025 г. В этот раз планируется очередное расширение перечня населенных пунктов, а срок действия решения предлагается продлить до конца 2026 г.

Итоги работы по покрытию сотовыми сетями малых населенных пунктов

В материалах ГКРЧ также содержится презентация, подготовленная сотовыми операторами по итогам реализации указанного механизма. Скидки предоставляются за установку базовых станций в населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек, которые не попали в программу УЦН (Устранение цифрового неравенства 2.0).

Данная программа предполагает прокладку магистральных ВОЛС (волоконно-оптичсеких линии связи) и установка Wi-Fi хоп-спотов и базовых станций сотовой связи в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. Операторов данной программы является «Ростелеком», который получает средства из федерального бюджета на эти цели.

Итоги реализации программы обеспечения малых населенных пунктов сотовой связью в 2024-2025 годах

Tаблица 1
Субъекты федерации Количество покрытых населенных пунктов Охват населения, тыс. человек Количество активных абонентов , тыс. Объем голосового траифка, млн минут Объем трафика передачи даных, Тбайт
«Мегафон» 23 91 53 27 45 360
«Мобильные Телесистемы» 3 37 23 12 19 157
«Вымпелком» 10 25 10 5 1,6 192

Источник: CNews Analytics

Списки населенных пунктов согласуются с Роскомнадзором и властями субъектов федерации. Также оператор может получить скидку за покрытие населенного пункта при условии отсутствия других сотовых операторов в нем. За 2023-2024 гг. как голосовой связью, так и интернетом было обеспечено 153 населенных пункта. Охват населения составил 88 тыс. человек, число активных абонентов - 44 тыс. Объем голосовых вызовов составил 66 млн минут, объем переданных данных - 709 ТБ.

«Мегафон» обеспечил покрытие 91 населенного пункта в 23 субъектах федерации, «Вымпелком» - 25 населенных пунктов в 10 субъектах федерации, МТС - 37 населенных пунктов в трех субъектах федерации.

Планы на 2025-2026 годы

Согласно ранее утвержденному ГКРЧ плану, в 2025 г. планируется покрыть 236 населенных пунктов с числом населения 126 тыс. человек. В том числе «Мегафон» покроет 95 населенных пунктов с числом жителей 56 тыс. человек, «Вымпелком» - 88 населенных пунктов с числом жителей от 42 тыс. человек, МТС - 53 населенных пункта с числом жителей 28 тыс. человек.Еще 40 населенных пунктов находятся в проработке на III квартал 2025 г.

Всего по итогам 2025 г. ожидается, что на территории 50 субъектов федерации будут покрыты сотовой связью 389 населенных пунктов. Из них 23 находятся в приграничных территориях - Белгородской, Брянской и Курской областях.

212 тыс. человек получат доступ к услугам связи. В рамках продления указанной программы предлагается покрыть еще 200 населенных пунктов, в том числе 50 - в приграничных регионах. То есть общее число населенных пунктов, покрытых сотовой связью, будет увеличено до 589.

Представители «Вымпелком» заявили, что приветствуют идею о продлении срока действия решения ГКРЧ, так как это ускорит оказание услуг мобильной связи в малых населенных пунктах. В МТС также позитивно оценили данную инициативу. В «Мегафоне» и Минцифры не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Игорь Королев, Кристина Холупова

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