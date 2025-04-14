CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

Своевременное приобретение руководством Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) социальной сети Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) в 2012 г. и мессенджера WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в 2014 г. помогли его империи охватить миллиарды пользователей. Спустя более десяти лет американские власти готовятся оспорить эти сделки, заявляя, что они нарушили антимонопольное законодательство. По мнению юристов, эти сделки были незаконными, и не должны были быть одобрены и ИТ-сервисы следует отделить от основного бизнеса Meta.

Законность актива

Федеральная торговая комиссия США (FTC) готовится к судебному процессу против Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), который может привести к разделению компании, пишет The Verge. Регулятор считает, что покупка Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp*** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) нарушила конкуренцию, усилила контроль над цифровой рекламой и настаивает на принудительном разделении.

По информации The Verge, FTC подала антимонопольный иск против Meta в 2020 г., обвинив ИТ-компанию в том, что она получила доминирующее положение на рынке после приобретения Instagram и WhatsApp и таким образом подавила конкуренцию. Первоначально суд отклонил этот иск, но сотрудники FTC внесли изменения в исковое заявление, которое со второй попытки было принято.

Теперь Meta придется участвовать в судебном разбирательстве, в ходе которого от ИТ-компании могут потребовать принять меры, которые бы сгладили потенциальный ущерб для конкуренции от приобретения двух ИТ-платформ.

brett-jordan-fmqhtmu4ivu-unsplash_1.jpg
Unsplash - Brett Jordan
Meta* заподозрили в незаконной покупке Instagram** и WhatsApp***

Представитель Meta Кристофер Сгро (Christopher Sgro) в комментарии The Verge выразил уверенность в том, что покупка ИТ-компанией Meta ИТ-сервисов Instagram и WhatsApp сыграла на руку потребителям. «Спустя более 10 лет после того, как FTC рассмотрела и одобрила эти сделки, и несмотря на большое число доказательств того, что наши ИТ-сервисы конкурируют с YouTube, TikTok, X, iMessage и многими другими, комиссия ошибочно продолжает утверждать, что ни одна сделка не была завершена, а ИТ-платформы должны быть наказаны за внедренные ими инновации», — отметил он.

Meta (ранее известная как Facebook**** до 28 октября 2021 г.) — это американская транснациональная холдинговая ИТ-компания, которая управляет технологическим конгломератом и расположена в Калифорнии. Она является материнской организацией для Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs. Meta считается одной из самых дорогих ИТ-компаний в мире и входит в число «большой пятерки» в сфере информационных технологий США, наряду с Amazon, Alphabet (владеет Google), Apple и Microsoft. Основной источник дохода компании — продажа рекламных мест на своих платформах. Кроме того, Meta предлагает различные ИТ-продукты и услуги, такие как Facebook Messenger, Facebook Watch и Facebook Portal.

Причины для беспокойства

Согласно заключению окружного суда США от 2024 г., внутренние коммуникации показывают, что до 2012 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как очень отсталый и говорил, что ему очень страшно от того, как быстро растет Instagram.

По тогдашним словам Цукерберга, приобретение Instagram и других стартапов поможет Meta нейтрализовать потенциального конкурента и защитить основные сценарии использования от потери, утверждалось в материале на The New York Times.

В Meta также опасались, что мессенджеры могут превратиться в полноценные социальные сети, как это произошло в Азии с такими ИТ-сервисами, как Line и WeChat. Один из руководителей Meta буквально сказал, что идея превращения WhatsApp в социальную сеть не дает ему спать каждую ночь.

Последствия проигрыша в суде

Если суд встанет на сторону FTC, Meta может быть вынуждена отделить как Instagram, так и WhatsApp от своего бизнеса, что станет огромным потрясением не только для компании, но и для всего ландшафта социальных сетей.

Несмотря на это выиграть дело будет непросто, ведь для этого FTC нужно будет доказать, что стратегия Meta непосредственно вредила конкуренции или потребителям, а это высокая планка. К тому же, как пишет The Wall Street Journal, Марк Цукерберг лично подался в лоббизм и уже трижды посещал Белый дом с момента возвращения туда Дональда Трампа (Donald Trump). Хотя раньше эти двое враждовали, а новый президент даже угрожал посадить Цукерберга в тюрьму, в 2025 г. директор Meta всячески угождает Трампу, жертвует ему деньги, а также снимает видео и раздает интервью, в которых рассказывает о своих невыразимых страданиях при Джо Байдене (Joe Biden). Если Цукерберг добьется лояльности у президента США, это может помочь урегулировать иск в пользу Meta и оставить Instagram и WhatsApp в составе ИТ-компании Meta.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

****Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153