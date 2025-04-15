Nvidia готова построить в США инфраструктуру для искусственного интеллекта на $500 миллиардов

Американский чипмейкер Nvidia планирует к 2029 г. построить в США ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта на сумму до $500 млрд в партнерстве с другими ИТ-компаниями, включая тайваньскую TSMC. В частности, TSMC уже начала выпуск чипов Nvidia Blackwell на площадке в штате Аризона.

Инвестиции в ИТ-инфраструктуру

Руководство Nvidia заявило о планах вложить до $500 млрд в создание серверов для искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров на территории США уже к 2029 г., пишет Reuters.

На предприятии в Аризоне компания Nvidia будет выпускать свои новейшие чипы Blackwell, а в Техасе — суперкомпьютеры для ИИ-технологий. По оценкам руководства Nvidia, эти проекты приведут к тому, что в следующие четыре года компания произведет в США ИИ-технологии на $500 млрд. Инвестиции также предполагают производство суперкомпьютеров на заводах Foxconn и Wistron, наращивание мощностей которых запланировано на ближайшие год-полтора.

Nvidia Nvidia и TSMC к 2029 г. построят ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта в США на сумму $500 млрд

Руководство Nvidia подчеркивает, что производство высокотехнологичного оборудования в США будет осуществлять совместно со своими партнерами — американской компанией Amkor, тайванскими коллегами из Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Foxconn и Wistron. «Производство в Соединенных Штатах помогает нам лучше отвечать на запросы рынка в области чипов для ИИ-технологий и суперкомпьютеров, укрепляет наши логистические цепочки и повышает устойчивость нашего бизнеса»,— отметил основатель и глава Nvidia Жэньсюнь Хуан (Jensen Huang).

По информации Reuters, производство ИИ-чипов и суперкомпьютеров в Штатах позволит создать сотни тысяч рабочих мест в предстоящие десятилетия, сообщила Nvidia. Пока большинство ее процессоров выпускаются на Тайване.

Проект для развития ИИ

Как писал CNews, Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в январе 2025 г. объявил о мегапроекте по ИИ с названием Stargate. Для развития ИТ-инфраструктуры выделят полтриллиона долларов. Компании OpenAI, Oracle и японский SoftBank запускают проект Stargate. Он займется разработкой суперкомпьютера и строительством сверхмощных дата-центров. Участники готовы предоставить $100 млрд, остальная сумма будет инвестирована в течение четырех лет. Во вторник, 21 января, новую корпорацию презентовали на пресс-конференции в Белом доме, кроме самого Трампа там выступили и главы компаний-участников. По информации Bloomberg, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор SotfBank Масаеси Сон (Masayoshi Son) и председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) появились в Белом доме вместе с Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о масштабных инвестициях частного сектора в ИТ-инфраструктуру для ИИ-технологий в Соединенных Штатах.

Старт мегапроекта дают в тот момент, когда бигтех испытывает потребности в вычислительных мощностях для искусственного интеллекта, и нужно найти необходимую для расширения электроэнергию. Помимо всего, будет создано более 100 тыс. рабочих мест в США. Амбиции генерального директор OpenAI Сэма Альтмана по созданию суперинтеллекта дают основания думать, что при технической и финансовой поддержке Stargate принесет большие результаты, считает основатель и генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Все, что они делают, имеет цель извлечь из этого выгоду». Он уверен, что в 2025 г. OpenAI может разработать суперинтеллект. Они видят это уже не на горизонте, а в каком-то ближайшем будущем. Зубарев уверен, то государство, которое будет управлять ИИ на чрезвычайно высоких уровнях понимания, восприятия, работы с различными данными, будет абсолютным лидером во всех сферах, начиная от медицины и заканчивая национальной безопасностью.

Зеленый свет

Ожидаемое объявление о вложениях последовало через день после того, как Дональд Трамп отменил президентский указ своего предшественника Джо Байдена (Joe Biden), который установил меры контроля для ИТ-компаний, занимающихся разработкой мощных ИИ-моделей.

В октябре 2023 г. администрация Байдена стремилась повысить уровень безопасности и защитить потребителей, работников и представителей меньшинств от рисков, обусловленных использованием ИИ-технологий. Согласно президентскому указу, разработчики ИТ-систем для ИИ, представляющих угрозу национальной безопасности США, экономике, здоровью населения или безопасности, должны предоставлять американскому правительству результаты испытаний на безопасность в соответствии с Законом об оборонном производстве, прежде чем они будут опубликованы для общественности. Кроме того, указ предписывает ведомствам установить стандарты проведения таких испытаний и устранить связанные с ними риски химической, биологической, радиологической, ядерной и кибербезопасности, отмечается в сообщении Белого дома.

Указ Джо Байдена стал новым шагом администрации по установлению параметров ИИ, который стремительно набирает потенциал и популярность в условиях пока еще ограниченного регулирования.

13 января 2025 г. администрация Байдена анонсировала новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира. Анонсированные меры экспортного контроля угрожали ограничить продажи американской Nvidia, которая поставляет чипы для создания ИИ-инфраструктуры в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.