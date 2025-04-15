Бежавшая из России IKEA лишилась десятков миллионов евро из-за хакерской атаки

Нападение хакеров на европейского оператора магазинов IKEA обошлась компании в $22,8 млн. Киберпреступники нанесли удар за два дня до «черной пятницы» 2024 г., вызвав временные сбои в работе торговых точек в четырех странах. Изначально масштабы и вектор нападения не раскрывались, однако теперь выяснилось, что под ударом оказалось именно мебельное направление бизнеса Fourlis Group.

Убытки после кибертаки

Компания IKEA лишилась почти $23 млн из-за ИТ-атаки хакеров с помощью вируса-шифровальщика, это следует из опубликованного финансового отчета Fourlis Group (оператор магазинов IKEA в Греции, на Кипре, в Румынии и Болгарии).

Об этом инциденте стало известно еще 3 декабря 2024 г., когда представители компании IKEA подтвердили, что технические проблемы у интернет-магазинов IKEA были вызваны «вредоносным внешним воздействием».

IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Юридическое название — Ingka. Основана Ингваром Кампрадом (Ingvar Kamprad) в 1943 г. Название IKEA является акронимом, и расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд в пригороде Агуннарюд, где он родился.

По данным Fourlis Group, кибератака с использованием вымогательского программного обеспечения (ПО), которой она подверглась накануне «черной пятницы» 27 ноября 2024 г., нанесла ущерб в размере 20 млн евро ($22,8 млн).

IKEA Руководители IKEA подсчитали убытки после хакерской кибератаки, компания лишилась десятков миллионов евро

Согласно обнародованным данным, злоумышленники проникли в ИТ-системы компании Fourlis Group, управляющей магазинами IKEA в Греции, Кипре, Болгарии и Румынии. Изначально масштабы и вектор нападения не раскрывались, однако в апреле 2025 г. выяснилось, что под ударом оказалось именно мебельное направление бизнеса Fourlis Group.

По информации Fourlis Group, вторжение в ИТ-системы длилось более двух недель. В этот период наблюдались серьезные сбои в работе онлайн-магазинов IKEA и ИТ-системы управления клиентскими данными.

Не выплатили выкуп

В заявлении для местных СМИ генеральный директор Fourlis Group Димитрис Валахис (Dimitris Valachis) уточнил, что ущерб от этой кибератаки, нанесенный торговым операциям IKEA, оценивается в 15 млн евро в виде упущенных продаж в 2024 г. и еще 5 млн евро в 2025 г. Кроме того, Валахис подчеркнул, что компания Fourlis Group не стала выплачивать выкуп злоумышленникам и восстановила работу пострадавших ИТ-систем с помощью внешних экспертов по кибербезопасности. Также с их помощью были отражены еще несколько кибератак, последовавших за первым ИТ-инцидентом.

Расследование случившегося в 2025 г. не выявило никаких признаков хищения данных, хотя соответствующие органы по защите данных были уведомлены о произошедшем, уточнил Валахис.

Хотя с момента кибератаки прошло уже несколько месяцев, ни вымогательская группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Предполагается, что хакеры хранят молчание, так как им не удалось украсть какие-либо данные, или потому, что они все еще надеются договориться с пострадавшей компанией Fourlis Group в частном порядке.

Уход с российского рынка

4 марта 2022 г. IKEA остановила работу своих магазинов в России после начала в феврале 2022 г. специальной военной операции (СВО) на Украине до 31 августа. Летом 2022 г. в магазинах IKEA началась закрытая распродажа для сотрудников компании, затем она проводилась на интернет-сайте компании.

В августе 2022 г. на «Яндекс.Маркет» появился раздел «Товары IKEA». На нем собраны товары от разных партнеров, например, фабрик, поставляющих свои товары в IKEA, а также магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на «Яндекс.Маркет» есть товары, привезенные партнерами из-за рубежа.

С осени 2022 г. руководство IKEA вело переговоры с потенциальными покупателями своих российских активов, в частности, четырех заводов. В конце года были уволены 10 тыс. из 12 тыс. сотрудников компании.

В июне 2023 г. руководство IKEA продала центральный офис IKEA в России, компании «КЛС-Химки», а в сентябре сеть торговых центров МЕГА Газпромбанку. Летом 2023 г. IKEA Systems B.V подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Роспатент в начале февраля 2024 г. зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 г. В ноябре 2024 г. Ingka Group продала последний актив IKEA в России, не вошедший в сделку с Газпромбанком, – склад площадью 180 тыс. кв. м. в Подмосковье. Покупатель – бизнесмен Роберт Узилов. Стоимость актива на конце 2024 г. эксперты оценивают в 16-18 млрд руб.