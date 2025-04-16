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| Фото: ru.freepik.com |

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация промышленности 2025» 22 апреля 2025 г.

Уровень производительности труда в российской промышленности довольно низкий, кадров не хватает. Единственный способ обеспечить рост производства — цифровизация. На смену разрозненным локальным системам предприятий должны прийти цифровые платформы, обеспечивающие непрерывность бизнес-процессов. При этом такие платформы должны создаваться российскими разработчиками. Цифровые технологии становятся важной частью системы управления предприятием, а цифровая трансформация из разового проекта уже перешла в разряд процессов, осуществляющихся на постоянной основе.

Подробная информация на сайте

Среди докладчиков:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Владислав Беляев, директор по ИТ, «Группа Черкизово»;
Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «ЕвроХим»
Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений, «Северсталь-инфоком»;
Владимир Усков, начальник отдела системного управления предприятия, «Финвал Инжиниринг»;
Джимшер Челидзе, руководитель проекта по цифровизации, «Центр Горизонтального Бурения»;
Алексей Таранченко, директор направления «Цифровизация промышленности», Ростелеком;
Марина Тэн, руководитель разработки направления «Управление ресурсами предприятия», «Диасофт»;
Александр Быков, руководитель направления сервисов защиты облачного провайдера Nubes Александр Дегтярёв, генеральный директор, «Миксдата»;
Виктор Мясников, руководитель направления разработки продуктов, ICL Soft;
Артём Гребенюк, руководитель направления бизнес-анализа, ОМК;
Александр Хачапуридзе, ведущий специалист ИБ, Askona;
Максим Суслов, директор по развитию, «Уралэлектроремонт».

Основные темы:

  • Тренды цифровизации промышленности 2025
  • Цифровая трансформация производства: основные направления
  • Импортозамещение на промышленных предприятиях
  • Экономический эффект цифровизации
  • От локальных решений к промышленным платформам
  • Роль кэптивных ИТ-компаний в цифровых преобразованиях
  • ИТ-дочки промышленных предприятий выходят на рынок
  • Нужна ли цифровым проектам господдержка

Основные технологии

Успешные кейсы

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей

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