Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

24 апреля 2025 г. CNews проведет конференцию «Low-code и no-code 2025».

С докладами выступят:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;

Алексей Борисов, директор по партнерам направления ИТ и ЦТ, Skolkovo Foundation;

Александр Смирнов, руководитель направления развития A.CMS, «Альфа-Банк»;

Владислав Чистяков, главный риск-технолог, «Свой Банк»;

Александра Борисова, владелец платформы «Развития сети и эксплуатации», «М.Видео-Эльдорадо»;

Александр Бардаш, CTO, МТС Web Services;

Виктор Фогельсон, директор по развитию, «Сакура PRO»;

Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»;

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит».

Основные вопросы к обсуждению:

Low-code и No-code

Какие возможности открывает использование Low-code и No-code?

Каковы границы использования Low-code и No-code?

Low-code и No-code как инструмент разработчика.

Можно ли работать с Low-code и No-code без специальных навыков?

Какой квалификации требует использование Low-code?

Риски использования LСNC.

Технологическая основа

Low/No-code платформы для разработчиков.

Low/No-code платформы для бизнеса.

Искусственный интеллект и low-code.

Внедрение LСNC платформы.

Как научить сотрудников пользоваться LСNC.

Проблемы производительности и масштабируемости LCNC приложений.

Проекты и решения

Как создать приложение с помощью Low/No-code?

Когда лучше использовать заказную разработку?

Гибридный подход к кастомизации решений.

Удалось ли благодаря LCNC сэкономить на специалистах?

Как организовать безопасную Low-code разработку?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.