Эксперты обсудили будущее ИИ

24 апреля 2025 года в Инновационном центре Сколково в Москве состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в транспортной отрасли – Trans AI 2025», в ходе которой на пленарной сессии состоялись настоящие дебаты при обсуждении ключевых вызовов и последствии развития ИИ.



Роль ИИ в России

В своём приветственном видеообращении министр транспорта России Роман Старовойт отметил, что интеграция ИИ уже охватила весь транспортный сектор: «Сегодня искусственный интеллект активно внедряется во все сферы транспорта: работают беспилотные грузовики, развивается автономное судовождение, в Москве курсирует беспилотный поезд. Машинные алгоритмы в авиации помогают формировать расписание рейсов, прогнозировать спрос на билеты, интеллектуальные системы управляют автомобильными потоками. ИИ усиливает человеческий потенциал, делает транспортный комплекс еще более эффективным и безопасным.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил в видеоприветствии, что российские железные дороги являются потенциально самым большим полигоном для автоматизации и робототехники в мире. «Искусственный интеллект активно используется в управлении перевозочным процессом и системах диагностики. Мы изучаем возможности биоморфных роботов для работы на потенциально опасных для людей участках железной дороги», – добавил Олег Белозеров.

Союзник или враг?

Главная тема конференции «Союзник или враг человеку искусственный интеллект» вызвала по-настоящему острую дискуссию среди экспертов. Открывая дебаты, генеральный директор организатора конференции – концерна «Телематика» – Алексей Нащекин подчеркнул важность этого междисциплинарного диалога: «Технологии искусственного интеллекта развиваются с такой скоростью, что даже те, кто непосредственно участвует в их создании не всегда успевают за этим темпом. Наша конференция – это интеллектуальный перекресток, где инженеры, экономисты, юристы, философы, студенты сходятся для одной цели – заглянуть вперед и понять, как искусственный интеллект может сделать наш транспорт быстрее, безопаснее и умнее нас самих».

Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, отметил, что даже по самым пессимистичным прогнозам, через 10 лет появится сильный искусственный интеллект, способный решать задачи инженера-конструктора, транспортника лучше, чем любой текущий специалист. «Все движется с колоссальной скоростью. Технологии сегодня развиваются так быстро, что цикл изменений занимает меньше года. Например, раньше в стартап-инкубатор приходила команда из 5–10 человек – маркетолог, разработчик, дизайнер и другие. Сегодня половину этих ролей закрывает один человек с идеей и ноутбуком с доступом к GPT», – дополнил он.

Обсуждая вопросы рынка труда на фоне роботизации и развития ИИ, генеральный директор НИИАС Александр Долгий отметил, что уходит ряд профессий, связанных с рутинным трудом. Впрочем, такое всегда происходило по мере развития цивилизации, отметил он.

«Мы не скучаем по ушедшим профессиям, есть масса примеров, когда с помощью повышения квалификации люди переходили на новый уровень. Например, сегодня оператор-машинист уже может удаленно управлять пятью локомотивами, приобретая дополнительные навыки. Происходит своеобразная эволюция, и это естественный процесс, которого не надо бояться», – сказал эксперт.

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин высказал убежденность, что в перспективе ближайших поколений искусственный интеллект не заменит человека в процессе принятия решений, а останется помощником, который освободит людей от рутинных операций.

«Я не думаю, что нас ожидает порабощение. Искусственный интеллект поможет переключить фокус человека с операций, которые не имеют добавленной стоимости, на операции, которые ее имеют. При этом функция человека с точки зрения обучения моделей будет очень важна», – отметил Чаркин, добавив, что очень важно оставить место для людей, не владеющих технологиями.

Обсуждая вероятность и последствия ошибок искусственного интеллекта Роман Кравцов, генеральный директор компании «ТрансТелеКом», отметил: «В каждом конкретном сценарии применения важно определить приемлемый уровень риска ошибки. ИИ ускоряет обработку данных, предоставляет информацию инженеру, но решение остается за человеком. Ошибки – не повод отвергать технологии, а стимул развивать контрольные механизмы, этику и адаптивные системы». Он также отметил, что подобные ошибки будут присутствовать всегда, но постепенно их количество будет уменьшаться. «Искусственный интеллект важно не столько ограничивать, сколько направлять и обучать на корректных данных».

В продолжение дискуссии Алексей Нащекин отметил, что сам ИИ не имеет ни морали, ни нравственности – инструментами на его базе пользуются люди в соответствии с их собственными установками. «В более отдаленной перспективе с развитием механизмов самообучения можно будет задать тот или иной вектор эволюции, обучив ИИ любви или ненависти. Поэтому нужно уделять максимальное внимание безопасности: кибербезопасности, этической и технологической безопасности», – заключил глава «Телематики».

«Сейчас в мире примерно каждый десятый эксперт считает, что уже в 2027 году будет созданы первые системы ИИ, сопоставимые с человеком по уровню когнитивных способностей, и при этом половина специалистов предполагает, что это произойдет к середине века. Создание этих систем, способных решать все задачи, доступные для понимания человека, произведет настоящую революцию в науке и технологиях», – отметил Джефф Клун, старший научный консультант Deepmind, архитектор саморазвивающегося ИИ (экс-исследователь OpenAI и Uber AI Labs).

Он считает, что это событие, которое станет отправной точкой для технологической сингулярности, произойдет раньше, чем достигнут аналогичного уровня развития две другие технологии, которые часто рассматривают как дополнение или альтернативу для ИИ – антропоморфные роботы и нейроинтерфейсы, позволяющие подключать мозг к компьютеру или кибернетическим конечностям и органам чувств.

Тему взаимодействия автономного транспорта и умной дороги в будущем развил заместитель генерального директора – директор по разработке компании «ЭвоКарго» Дмитрий Куликов. Он выделил две ключевые траектории эволюции автономного транспорта. Первая – это создание «умных» автомобилей на обычной дороге, вторая – предполагает строительство «умных» дорог, которые будут управлять «глупыми» машинами.

«В первом варианте развития, автомобиль будет настолько «умным», что ему не будут нужны дополнительные инструменты и внешняя инфраструктура. Альтернативный подход подразумевает, что сама инфраструктура насыщена сенсорами и средствами связи, поэтому «видит» весь трафик и управляет машинами. Разумнее двигаться к синтезу этих подходов: транспорт стремительно умнеет, а дороги постепенно обретают цифровую инфраструктуру. В результате система получает двойной уровень безопасности, где умный автомобиль и умное окружение дополняют друг друга».

Модератором сессии выступил Дмитрий Побединский, блогер, писатель и популяризатор науки. В дискуссии также приняли участие «Телематика» , генеральный директор ГЛОНАСС, Михаил Хазин, российский экономист, аналитик, общественный деятель, публицист, заявил, что пока не видит таких процессов, Алексей Сидорюк, отраслевой технический директор компании Positive Technologies.

Организатором конференции выступил концерн «Телематика» при поддержке группы «Автодор». Генеральными партнерами стали НИИАС, компания «ТрансТелеКом», партнеры конференции компании ICL и Trust Technologies.

Сайт конференции.