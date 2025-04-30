Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет»

Почти треть россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Главной причиной такого изменения стал рост цен на услуги специалистов в среднем почти в 1,5-2 раза. Среди других аргументов в пользу домашнего ухода — конфиденциальность, отсутствие записи по времени и возможность создать свой ритуал.

Смена традициям

Треть россиянок отказались от косметологов в пользу домашних гаджетов, пишет ТАСС. В опросе приняли участие 3 тыс. россиянок в возрасте от 18 до 65 лет.

По информации финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти треть россиянок (32%) полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Основной причиной изменений стало увеличение стоимости услуг специалистов в среднем в 1,5–2 раза.

«32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов — микротоки, LED-маски, вакуумные чистки, ультразвуковые скраберы. Главной причиной такого сдвига стал рост цен на услуги специалистов. Если в 2022 г. средний чек за поход к косметологу составлял около 2 тыс. — 3 тыс. руб. за процедуру, то в апреле 2025 г. он превысил 5 тыс. руб.», - говорится в отчете «Выберу.ру».

Unsplash - JOVS Beauty Маска для светотерапии JOVS 4D Laser

В среднем женщины в России, отказавшиеся от салонных процедур, потратили на покупку гаджетов от 7 до 15 тыс. руб. за год, считая это более выгодным, ведь оборудование долговечно и позволяет проводить процедуры в удобное время. Однако 41% опрошенных не готовы полностью отказаться от профессионального ухода, сочетая визиты к косметологу с домашними сеансами. Такой подход чаще встречается среди женщин 30–45 лет. При этом каждая четвертая из них отметила, что посещает салоны реже — не ежемесячно, как до 2022 г., а раз в два–три месяца, компенсируя это регулярным использованием гаджетов и профессиональной косметики.

Лишь 27% опрошенных женщин продолжают отдавать предпочтение классическим салонным процедурам. В основном это жительницы крупных городов старше 45 лет, ценящие живое общение и доверие к специалистам. Тем не менее, даже в этой группе есть интерес к технологиям, ведь 18% приобрели устройство для поддержания эффекта между визитами.

Помимо экономии, преимущества гаджетов включают конфиденциальность, отсутствие необходимости предварительной записи и возможность создать персональный ритуал ухода дома. Салоны красоты больше не считаются единственным способом получить качественный уход, ведь в 2025 г. это лишь один из вариантов, но не обязательный.

Рост спроса в салонах

Российские бизнесмены стали активнее открывать заведения, предлагающие россиянам парикмахерские и косметологические услуги. По данным картографического сервиса «Яндекс Карты», за I квартал 2025 г. в России количество салонов красоты выросло на 12% и составило 76,4 тыс. точек год к году. Количество заведений для мужчин — барбершопов — выросло на 18%, до 9,4 тыс. за тот же период.

Если говорить о городах-миллионниках, то наибольший рост салонов красоты — 17% — был зафиксирован в Перми (до 710), Уфе (662) и Краснодаре (1929). Динамика ключевых рынков — Москвы и Санкт-Петербурга — чуть ниже 10% (9,3 тыс. салонов) и 14% (4,1 тыс.) соответственно.

По темпам роста барбершопов в России лидирует Омск. За I квартал 2025 г. их количество выросло на 35%, до 62 заведений; на 29% (89 точек) прирос Воронеж; на 24% Нижний Новгород (120 точек). Москва и Санкт-Петербург лидируют по количеству заведений (1,4 тыс. и 708 соответственно), но темпы роста скромные — 13% и 10%.

Предприниматели активно открывают салоны красоты, так как это относительно недорого. По словам руководителя Franshiza Анны Рождественской, открытие небольшого салона или барбершопа обходится примерно в 3 млн руб., а премиум-салона — от 12 млн руб. Она отмечает, что мастера все чаще открывают небольшие индивидуальные кабинеты, из-за чего рынок растет по количеству точек, но не по общей площади, занимаемой индустрией красоты.

Популярные бьюти-девайсы

Современный бьюти-рынок предлагает огромное количество разнообразных гаджетов. Основательница компании Prolab Beauty Регина Егорова рассказала о популярных бьюти-девайсах в России на 2025 г.

Домашние фотоэпиляторы — это аппараты для долговременного удаления нежелательных волос на теле с помощью современной технологии IPL. Данное устройство знакомо почти каждому. Из тех, что давно зарекомендовали себя – устройства от британского мирового бренда SmoothSkin. Фотоэпиляторы имеют безлимитное количество вспышек, высокотехнологичный UV- фильтр для защиты кожи и глаз, запатентованную технологию распознавания оттенка кожи и активное воздушное охлаждение.

Бьюти-девайсы для лица хоть и популярны, но здесь большой выбор, в зависимости от проблемы, которую пытается решить пользователь. Микротоковые аппараты обновляют дерму на клеточном уровне, устраняют отечность. Самый распространенный и востребованный в бренде L&L Skin Mio2, уточнила Регина Егорова, а в бренде NuFACE – это Trinity Classic. Данный гаджет чуть дороже, он отличается техническими характеристиками и режимами.

Аппараты с комбинацией RF-лифтинга и EMS. За счет проникновения радиочастотных импульсов в дерму идет разогрев подкожно-жировой ткани до 40–60°, тепловой эффект ускоряет клеточный обмен веществ, выработку коллагена. Эти характеристики, например, заявлены для Youth Activator Pro от израильского бренда iluminage.

В 2025 г. хороший спрос на LED-аппараты, это воздействие на кожу за счет импульсов световой волны. В LED-аппаратах есть несколько режимов световых воздействий, каждый цвет направлен на решение определенной проблемы: от нормализации сальных желез до борьбы с морщинами и пигментацией.

Аппараты для лазерного омоложения, эти гаджеты могут отчасти заменить химические пилинги и лазерную шлифовку. Например, iluminage Skin Smoothing Laser от израильского бренда.

Девайсы для ежедневного ухода т.е. это то, что помогает россиянкам хорошо выглядеть каждый день. Ирригаторы, например, в бренде L&L Skin представлен портативный вариант Miga; силиконовые щеточки для очищения и массажа — повышают эффективность бьюти-рутины. Стоит присмотреться к варианту от L&L Skin Emi Pro; фены; массажные расчески – это новинка рынка бьюти-гаджетов, которая пользуется немалым спросом и имеет хорошие отзывы.