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Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Леонид Мальчер, Директор ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области

В CNews FORUM Кейсы 2025 примут участие заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; директор по информационным технологиям, ФГУП «Космическая связь» Павел Татаренко; директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Сергей Субачев; руководитель ИТ-блока МКБ Николай Ульянов; директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России Елена Громова; директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев; заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов; ит-директор «МСД Фармасьютикалс» Анатолий Обухов; вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «ТВЭЛ» Евгений Гаранин; директор по информационным технологиям Росгеологии Павел Соловьев; директор ГАУ ИТЦ «Соцзащита» Москвы Денис Солодовников; директор по ИТ и цифровой трансформации, ГК «Агроэко» Сергей Меркулов; директор департамента технологий искусственного интеллекта «Русал» Михаил Граденко; директор по цифровой трансформации UD Group Юрий Секликов; директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова; директор по развитию информационных систем Банка «ВТБ» Олег Тихомиров; директор по ИТ Perfomance Group Александр Бражников; руководитель департамента цифровизации ОХК «Уралхим» Алексей Бондаренко; начальник управления информационных технологий и систем Автозавода Санкт-Петербурга Роман Цыганков; директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников; начальник отдела архитектуры данных центра стратегии и инициатив Росгосстраха Максим Васильев; руководитель команды разработки X5 Tech Фаддей Осипов; заместитель генерального директора по цифровой трансформации Ижевского завода тепловой техники Станислав Ромащев; советник генерального директора по ИТ Henderson Евгений Мельников; директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; советник генерального директора по цифровой трансформации «Объединенная авиастроительная корпорация» Александр Лебедев; советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Артем Евсеев;

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Программно-аппаратные комплексы», «Информационная безопасность» и «Искусственные интеллект и большие данные».

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Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ

На секции «Импортозамещение выступят: управляющий директор ДИТ РСХБ Станислав Тульчинский, директор департамента цифровой трансформации «Технологии ОФС» Юлия Стружкова, директор по развитию информационных систем Банка ВТБ Олег Тихомиров, начальник управления информационных технологий и систем «Автозавод Санкт-Петербург» Роман Цыганков, директор ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области Леонид Мальчер, заместитель директора по технологическому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков, директор программы «Модератор» школы ИТ-менеджмента РАНХиГС Сергей Кирюшин, технический директор HD Tech Степан Дудник.

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Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем Автозавод Санкт-Петербург

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете
В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

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