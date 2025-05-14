ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

МТС Web Services (MWS) объявила о проведении ежегодной крупнейшей в России технологической конференции True Tech Day 3.0. Мероприятие состоится 6 июня на площадке MТС Live Холл в Москве, также будет открыт доступ к онлайн-трансляции. В этом году ключевой темой события станут искусственный интеллект и машинное обучение.



В программе

Открывать конференцию будет генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. Затем с докладами на главной сцене выступят более 40 спикеров, среди которых российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии.

Кен Чжун Ли, директор института UCAI и руководитель лаборатории AI&BM, поделится инсайтами успешного внедрения ИИ в различных отраслях; Пабло де Веккьо, главный архитектор NTT DATA, расскажет о применении агентского ИИ к цифровым двойникам; Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI обсудит, почему мультиагентные системы стали главным трендом года; Антон Скогорев, технический директор AI-центра Т-Банка, порассуждает о том, как будет выглядеть архитектура ИИ-ориентированных систем; Данила Дюгуров, СТО МТС Web Services, раскроет особенности построения публичной облачной платформы; Павел Лакосников, Unit Lead команды Architecture Governance в Avito, расскажет о процессе технического дизайн-ревью; Алексей Семихатов, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН, выступит с лекцией об индетерминизме, запутанности и существовании без свойств; Игорь Зарубинский, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС и Михаил Тутаев, CPO MWS Cloud поделятся опытом, как превратить технологии в эффективные бизнес-решения и ускорить разработку с помощью продуктов MWS.

В этом году ключевой темой события станут искусственный интеллект и машинное обучение

Программа True Tech Day включает четыре трека:





Main. Настоящее и будущее применение ИИ: ИИ-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;

Science & Future. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;

Engineering. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI ассистентов программиста и интеграции систем;

AI&ML. Технические аспекты работы с ML моделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и др.





«Айтивности» и интерактивы

Помимо деловой части гостей ждут различные «айтивности»: челлендж «Хакни Tesla», где участники смогут попробовать завладеть доступом к системам управления электрокаром; воркшоп по созданию карманного ИИ-помощника; роборейсинг; кибербар; тату-студия; афтепати с музыкальными хедлайнерами и многое другое.

Также на площадке будет серия интерактивов на базе флагманских продуктов МТС Web Services – разбор архитектурных кейсов от облачной платформы MWS Cloud Platform; подготовка брифа для разработки ПО при помощи ИИ; создание арт-объекта из видеовизиток, записанных в новом сервисе для бизнес-коммуникаций TeamStream, и другие вовлекающие квесты.

«Мы проводим True Tech Day уже третий год подряд и каждый раз это значимое событие, где продумана каждая деталь, начиная с деловой программы, заканчивая развлекательными зонами и стилизацией площадки. Но в этом году конференция для нас вдвойне особенная, поскольку впервые проходит от лица новой технологической компании МТС Web Services (MWS), куда вошли все ключевые ИТ-активы группы МТС. Параллельно с прочими игровыми активностями, мы приглашаем гостей заглянуть внутрь нашего бигтеха и в интерактивном формате познакомиться с главными продуктами MWS и фичами, а также командой специалистов, которая их развивает. При этом неизменной остается главная отличительная черта True Tech Day – дух ИТ-фестиваля, где помимо интересных докладов и интеллектуальных игр, есть множество возможностей для отдыха и качественного нетворкинга», – прокомментировал Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.

Для участия в True Tech Day необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.