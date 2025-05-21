Выручка «МТС Линк» выросла вдвое в I квартале

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о росте выручки на 103% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В консолидированных данных учтены результаты компаний «Вебинар» и ее дочерних организаций: «Вебинар Технологии» и «Винтео».



Финансовые результаты

Без учета результатов присоединившегося к экосистеме в ноябре 2024 года «Винтео» рост выручки составил 82% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Финансовые результаты отражают рост популярности цифровых решений «МТС Линк» и расширение продуктового портфеля. Так, в первом квартале среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса «Встречи» выросло на 58%, а количество онлайн-встреч – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. MAU сервиса для совместной работы «Доски» увеличилось в 6 раз, а число новых онлайн-досок – на 90%. Пользователи также создали на 83% больше учебных проектов в сервисе «Курсы». Запущенный во II квартале 2024 года корпоративный мессенджер «Чаты» привлекает внимание крупного бизнеса: решением пользуются, в частности, крупнейшие производственные организации по всей стране (например, группа «Черноголовка»), университеты (в том числе КФУ), телеком-компании и медицинские центры.

Повышается частотность использования ИИ-инструментов «МТС Линк»: например, в I квартале текущего года пользователи прочитали на 37% больше саммари встреч, чем в IV квартале 2024 года.

«Универсальнее и удобнее»

«В I квартале 2025 года наша платформа стала еще универсальнее и удобнее для крупного бизнеса. В нашем портфеле появился новый продукт: инструмент для тестов и опросов Формы, в котором ответы участников помогает проверять искусственный интеллект. Сервис Доски пополнил список наших решений, включенных в Единый реестр российского ПО. Много новых возможностей мы реализовали для пользователей серверной версии МТС Линк. В частности, завершили интеграцию с сервером Vinteo MCU, что позволило улучшить качество видеозвонков из переговорных комнат для наших on-premise клиентов. Мы также выпустили для них серверную версию UC-приложения, которое объединяет Встречи и Чаты в едином интерфейсе.

Мы рады, что наши усилия сказываются на объеме продаж, выручке и активности использования платформы. В I квартале мы также получили признание профессионального сообщества: исследование TelecomDaily подтвердило наше лидерство по интеграции ИИ-инструментов. А наша техподдержка была признана лучшей в отрасли изданием IT-World», – отмечает генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.