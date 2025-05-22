Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple

Компания OpenAI покупает стартап, который занимается разработкой гаджетов, подходящих для использования технологий искусственного интеллекта. Сумма сделки составила более $6 млрд и стала самой большой тратой в истории OpenAI. Стартап был создан бывшим главным дизайнером Apple, проработавшим в корпорации почти 30 лет.

Покупка бизнеса

Руководство OpenAI покупает стартап по разработке гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ) за $6,5 млрд, пишет CNBC. Это крупнейшая покупка в истории OpenAI.

Руководство компании OpenAI, известная созданием чат-бота ChatGPT, согласилось приобрести стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive) за $6,4 млрд. Управленцы OpenAI делают ставку на альтернативные устройства, а не на смартфоны, как доминирующему устройству для доступа к ИИ-технологиям.

Стартап io был основан в начале 2024 г. бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Он проработал в компании почти 30 лет и участвовал в разработке десятков ее продуктов, включая iMac, MacBook, iPhone и iPad. В 2019 г. Айв покинул Apple и занялся разработкой собственных проектов, одним из которых стала стартап io.

Производитель ChatGPT заплатил $5 млрд за полное владение io в рамках сделки с полным акционерным капиталом. Напомним, что в конце 2024 г. руководство OpenAI уже купили в стартапе 23% акций. 55 сотрудников, работающих в io, присоединятся к OpenAI, но Джони Айв не станет сотрудником, по словам источников CNBC, близких к сделке.

Теперь Джон Айв и его команда OpenAI будут работать над разработкой гаджетов, которые будут более подходящими для работы с искусственным интеллектом, чем обычные смартфоны. Первые такие устройства планируется выпустить в 2026 г.

Айв, в свою очередь, весьма резко высказался о текущем поколении ИИ-устройств вроде Humane AI Pin и Rabbit R1, назвав их очень плохими продуктами с унылым дизайном. В отличие от них, новый проект OpenAI, по его словам, — кульминация его опыта: «Это то, к чему я шел всю жизнь». Бывший главный дизайнер Apple возьмет на себя глубокие творческие и дизайнерские обязанности в OpenAI и io. Он и его команда из io будут опираться на десятилетия опыта создания самых знаковых и определяющих категорию продуктов в мире.

По информации Tom's Hardware, полное приобретение io представляет собой важное развитие для OpenAI и подчеркивает ее стремление расширять границы взаимодействия с ИИ через создание физических устройств, разработанных с особым вниманием к пользовательскому опыту и дизайну. Роль Джони Айва в качестве креативного руководителя подчеркивает значимость дизайна в рамках этой стратегии. В будущем новые аппаратные возможности OpenAI в сочетании с передовыми ИИ-технологиями могут полностью изменить подход к персональным вычислениям и взаимодействию человека с машиной в ближайшие годы.

Партнерство OpenAI и Apple

У OpenAI существует партнерство с Apple, которая в декабре 2024 г. интегрировала ChatGPT в свой голосовой помощник и ИТ-инструменты для письма в рамках модернизации своих продуктов с использованием ИИ под названием Apple Intelligence.

OpenAI Бывший главный дизайнер Apple Джони Айва (слева) беседует с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом (справа)

При этом Apple занимается модернизацией своего собственного голосового помощника Siri с использованием ИИ-технологий, хотя она столкнулась с неудачами из-за задержек с запланированными функциями. Дополнительно, приобретение io усиливает существующие технологические партнерства OpenAI, включая важное сотрудничество с Apple.

По информации Bloomberg, именно синергия между экспертизой OpenAI в области ИИ-технологий и экосистемой аппаратного и программного обеспечения (ПО) от Apple создает условия для будущих инноваций. Приобретение стартапа io компанией OpenAI, по мнению ряда экспертов, кажется шагом вперед в усилении прямого участия OpenAI в разработке аппаратных решений.

Поиск альтернатив стандартному смартфону

Другие компании уже пробовали альтернативы смартфону на основе ИИ, но безуспешно. Стартап Humane запустил ИИ-PIN в 2024 г., но продукт не имел коммерческого успеха, и компания отказалась от PIN-кода и была продана HP в начале 2025 г.

Глава отдела услуг Apple Эдди Кью (Eddy Cue) заявил в суде США в начале мая 2025 г., что пользователям может не понадобиться ‌iPhone‌ через 10-15 лет, как бы безумно это ни звучало в настоящее время. Один человек, близкий к OpenAI, сказал журналисту из Bloomberg в конце 2024 г., что ИТ-компания работает над чем-то совершенно иным по сравнению со смартфоном, совершенно новой платформой.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) подчеркивает, что создаваемое устройство не должно восприниматься как «убийца iPhone». Это будет принципиально новый класс устройств, не стремящийся заменить смартфоны или ноутбуки. Более того, он уже протестировал ранний прототип и назвал его самой впечатляющей технологией, которую когда-либо видел мир.