Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна»

Новым главой компании - владельца «Вымпелкома» стал топ-менеджер «Альфа-групп» Леонид Афендиков. До 2023 г. «Вымпелком» входил в группу Veon, основным акционером которой LetterOne было инвестиционное подразделение «Альфа-групп». Но затем оператор был продан топ-менедженту во главе Александром Торбаховым.

Новый глава компании - владельца «Вымпелкома»

Новым гендиректором АО «Коперник-Инвест 3» - владельца сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») стал Леонид Афендиков.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Афендиков является старшим директором акционерного офиса «Альфа-групп».

Ранее гендиректором «Коперник-Инвест-3» был Александр Торбахов, в 2020-2024 гг. возглавлявший «Вымпелком». Он же является учредителем «Коперник-Инвест-3».

Кроме того, Афрендиков сменил Торбахова на посту генидректора еще двух созданных им компаний с похожими названиями - «Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2». В «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Краткая история «Вымпелкома»

«Вымпелком» был создан в начале 1990-х и был одним из первых в России сотовых операторов. Основателем компании был ее первый руководитель Дмитрий Зимин.

Основным акционером оператора первое время была АФК «Система». В 1996 г. «Вымпелком» стал первой российской компанией, которая провела IPO (первичное размещение акций) на западной фондовой площадке - Нью-Йоркской фондовой бирже.

После этого АФК «Система» вышла из капитала «Вымпелкома» и переориентировалась на его конкурента - «Мобильные телесистем» (МТС, АФК «Система» до сих пор является основным владельцем этого оператора). Основным акционером «Вымпелкома» стал Дмитрий Зимин.

В 1998 г. крупную долю в «Вымпелкоме» приобрел норвежский Telenor. В 2001 г. другим крупным акционером оператора стала «Альфа-групп». Впоследствии между партнерами начался корпоративный конфликт по вопросу о выходе «Вымпелкома» на рынок Украины. Конфликт завершился в 2009 г. путем объединения «Вымпелкома» с украинским сотовым оператором «Киевстар» в группу Vimpleocm, впоследствии переименованную в Veon.

Затем между сторонами начался новый конфликт: Telenor возражал против объединения Vimpelcom с международной группой Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris). Конфликт завершился выходом Telenor из числа акционеров Vimpelcom.

Инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп», стала крупнейшим акционером Veon/Vimpelcom. Совладелец «Альфа-групп»/LetterOne Михаил Фридман входил в совет директоров Veon (а до этого в совет директоров «Вымпелкома»).

Продажа «Вымпелкома»

В 2022 г. Veon принял решение о выходе из России и продаже «Вымпелкома» его топ-менеджменту. Сделка была завершена в 2023 г., ее сумма составила 130 млрд руб. При этом сама сделка прошла в безденежной форме. Согласно условиям, поставленным Правительственной комиссией по иностранным инвестициям, «Вымпелком» должен был выкупить 90% евробондов Veon, принадлежащих владельцам из российской финансовой инфраструктуры.

Расчеты между сторонами прошли путем передачи еврооблигаций Veon, выкупленных «Вымпелкомом», «дочке» Veon - узбекскому оператору Unitel. По оценкам «Вымпелкома», компания выкупил 96% евробондов Veon в России и 99,6% от евробондов Veon, зарегистрированных в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Убыток Veon от данной сделки составил $3,76 млрд.

Тогда же сообщалось, что группу покупателей «Вымпелкома» возглавит Александр Торбахов. В эту же группу вошли вице-президент по розничному бизнесу оператора Светлана Кирсанова, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шорин и вице-президент по корпоративному развитию Ренат Насретдинов. В 2024 г. Торбахов покинул пост гендиректора «Вымпелкома», его сменил бывший финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

Финансовые показатели «Вымпелкома»

В 2024 г. выручка «Вымпелкома» от операционной деятельности составила 310,7 млрд руб., увеличившись за год на 2,4%. Сервисная выручка составила 288 млрд руб. (рост - 4,9%). Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 133,2 млрд руб. (рост - 3,2%), рентабельность по данному показателю - 42,9%. Чистая прибыль составила 18,7 млрд руб., капитальные затраты - 65,25 млрд руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA - 2,4.

Сотрудничество «Вымпелкома» и Альфа-банка

У «Вымпелкома» и Альфа-банка (входит в «Альфа-групп») также есть ряд совместных проектов. В конце 2024 г. стороны подписали соглашение о совместном развитии проектов в области системной интеграции и интонационных технологий.

Тогда же был анонсирован запуск Альфа-банком виртуального сотового оператора «Альфа-мобайл» на базе сети «Вымпелкома». В мае 2025 г. стороны договорились об интеграции своих служб поддержки с целью совместного противодействия мошенничеству. «Вымпелком» держит крупный депозит в «Альфа-банке».