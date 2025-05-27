Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Руководители Samsung решили не приобретать российское золото, вольфрам и тантал. Эксперты считают, что если Samsung полностью отказался от российского сырья, то стоимость конечного устройства должна подняться на 2–5%. Дисплеи южнокорейского бренда используются в том числе Apple для своих смартфонов.

Отказ от сырья

Руководители Samsung и Apple перестали закупать российские металлы для производства своих дисплеев, «Коммерсант».

Южнокорейский производитель дисплеев для гаджетов Samsung отказался в 2024 г. от использования российского золота, вольфрама и тантала, это следует из отчетности компании. В документе данные о поставках этих металлов из России за 2022 и 2023 г. скрыты.

В 2021 г. Samsung получал сырье от 11 различных российских предприятий. В частности, золото поставляли «Новосибирский аффинажный завод», «Уралэлектромедь», «Московский завод специальных сплавов», «Красцветмет», «Приоркский завод цветных металлов» и «Щелковский завод цветных металлов». В свою очередь тантал поставлял «Соликамский магниевый завод», а вольфрам «Гидрометаллург», «Унечский завод тугоплавких металлов» и московский завод «Молирен».

Вольфрам в электронике используется для металлической разводки в чипах, тантал — как барьерный слой между кремнием и медью, а золотая нить — для соединения кристаллов микросхемы с корпусом при сборке. Samsung Display, дочерняя компания Samsung, выпускает дисплеи для телевизоров, смартфонов, ноутбуков и других устройств. Помимо продукции Samsung, их дисплеи применяются в гаджетах других брендов, включая Apple, которая после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине отказалась от российского сырья. Например, с мая 2024 г. Samsung и южнокорейская финансово-промышленная группа LG начали массовое производство дисплеев для iPhone 16 Pro, согласно данным MacRumors.

Samsung Display Экраны телефонов Samsung и Apple больше не будут содержать российские металлы, последует неизбежный рост цен на устройства

Как пояснил «Коммерсант» директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов, отказ от прямых закупок российских металлов связан с риском вторичных санкций. Однако южнокорейские компании, по его словам, могут продолжать закупать российское сырье через посредников. Это может как увеличить стоимость конечной продукции на 2–5% из-за сложных цепочек поставок через глобальные юридические лица. Другие эксперты считают, что компания Samsung полностью перешла на азиатских поставщиков и цены на устройства даже могут снизить на те же 2–5%, если закупки осуществляются напрямую через заводы, например, в Китае.

Традиционные материалы для смартфонов

Дизайн современных смартфонов не отличается большим разнообразием, но материалы корпуса — алюминий, пластик и стекло — существенно различаются. Как писал CNews, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при выборе устройства.

Металлический корпус смартфона выглядит стильно и дорого, как в 2018 г., так и в 2025 г. Если прежде металл был прерогативой флагманов, то теперь он встречается и в бюджетных моделях, из-за чего почти не добавляет устройству ценности в глазах покупателей.

Пластиковые смартфоны предлагают широкую палитру цветов и форм, таких как изогнутый корпус LG G Flex. Пластик позволяет экспериментировать с отделкой: глянцевой, матовой, с имитацией кожи или металла, предоставляя дизайнерам полную свободу. Хотя пластик дешевле других материалов, такие смартфоны порой стоят дороже металлических или стеклянных аналогов.

Стекло впервые появилось в iPhone 4 и Nexus 4, но настоящий тренд начался с Samsung Galaxy S6. Стеклянные смартфоны выглядят премиально и стоят дорого, но они хрупкие. Задние стеклянные панели разбиваются так же легко, как и экраны, даже с защитой Gorilla Glass 5.

Стеклянные смартфоны привлекают эстетов своим премиальным видом, несмотря на хрупкость. Пластик универсален: он встречается во всех ценовых категориях, от бюджетных до высокотехнологичных композитов. Металл же имеет недостатки — он подвержен деформации и плохо пропускает радиоволны. Тем не менее, металлические смартфоны в 2025 г. также особенно популярны.

Российский экспорт

По данным Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), по структуре российского экспорта и импорта в 2023—2024 г. Минеральные продукты лидируют в экспорте.

Общий объем экспорта в 2024 г. составил $433,9 млрд, что незначительно выше уровня 2023 г. ($425,1 млрд). Основную долю, как и прежде, занимают минеральные продукты (61%), включая нефть и газ. Второе место у металлов и изделий из них (15%), доля которых немного выросла.

При этом заметно увеличился экспорт продовольственных товаров — с 5% до 9%, что может быть связано с ростом поставок сельхозпродукции в новые рынки. В то же время снизилась доля машин и оборудования (с 7% до 5%) и прочих товаров (с 5% до 1%).