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Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака в России

Представителям компании Apple отказали в регистрации товарного знака для технологии AirPlay. Палата по патентным спорам установила, что он похож на товарный знак другой компании.

Отказ в регистрации

Российские власти отказали Apple в регистрации изобразительного знака для технологии AirPlay, пишет РБК.

Палата по патентным спорам оставила в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), принятое ранее, о том, что Apple не может оформить регистрацию изобразительного значка для технологии AirPlay в России.

Представители компании Apple подали заявку на регистрацию товарного знака в отношении товаров девятого класса по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в апреле 2024 г. В сентябре 2024 г. сотрудники Роспатента отклонил ее, установив сходство до степени смешения с уже зарегистрированным товарным знаком компании «Докитлаб».

В России технология стала распространяться с 2011 г. Компания Apple зарегистрировала товарный знак AirPlay в России в 2014 г., а в 2022 г. представители Apple продлили его действие до 2032 г. Однако речь шла о другом изображении — прямоугольнике с треугольником внизу, но Apple использует несколько значков AirPlay, они могут отличаться в зависимости от устройства и контекста.

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Unsplash - Almas Salakhov
Apple отказали в регистрации товарного знака в России для технологии AirPlay

Уже в январе 2025 г. представители американской корпорации Apple попыталась оспорить решение, указав на существенные различия между своим товарным знаком и ранее зарегистрированным. Со слов представителей компании, обозначения Dockkit и DokitLab отличаются по написанию, визуальному оформлению и смысловому восприятию. Вероятность смешения двух товарных знаков минимальна, так как товары ориентированы на разные целевые аудитории и реализуются через разные торговые каналы, считают в Apple.

В мае 2025 г. Палата по патентным спорам пришла к выводу, что фонетически сходные словесные элементы определяют звуковое восприятие двух товарных знаков. Кроме того, оба знака относятся к сфере компьютерных технологий. Коллегия оставила в силе решение Роспатента и подтвердила отказ предоставить товарному знаку Dockkit правовую охрану на территории России.

История технологии

Первая версия, изначально называвшаяся AirTunes, была представлена в 2004 г. для потоковой передачи аудио. Сама по себе технология AirPlay беспроводной потоковой передачи аудио, видео и фотографий с устройств Apple (например, iPhone, iPad и Mac) на совместимые устройства, такие как Apple TV, Smart TV и беспроводные динамики появилась в 2010 г.

Вторая версия AirPlay была анонсирована в 2017 г. и официально выпущена лишь в 2018 г. В технологию AirPlay 2 добавили уже такие функции, как мультирум-аудио, улучшенную синхронизацию и поддержку голосового управления через Siri.

Товарные знаки в России

Осенью 2024 г., по данным СМИ, Apple подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для функции Center Stage («В центре внимания»). Как писал CNews, эта технология, основанная на машинном обучении (ML), автоматически удерживает человека в центре кадра во время его перемещений.

Как пояснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова, иностранные компании продлевают товарные знаки в России, чтобы сохранить монополию на свои бренды и защитить права, а также иметь возможность требовать компенсацию до 5 млн руб.

Компания Apple не единственная, кто старается защитить свои новые ИТ-продукты на российском рынке, регистрируя товарные знаки. Производитель электроники LG из недружественной для России страны подал заявку на регистрацию в России нового товарного знака Ohui в сентябре 2024 г.

В 2024 г. американская транснациональная корпорация Google подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России — Vids (обмен короткими видео через интернет), Google Axion Processor (центральные процессорные устройства, микрочипы, микропроцессоры), Google Gemini (нейронная сеть с искусственным интеллектом (ИИ) для создания человеческой речи и других технологий), Illuminate (ИТ-сервис для записи подкастов при помощи ИИ).

Антон Денисенко

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