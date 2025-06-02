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CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

В июне 2025 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Крупнейшее мероприятие лета 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 24 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

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CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Среди докладчиков на данный момент:

Станислав Тульчинский, управляющий директор, ДИТ РСХБ;
Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации, «Технологии ОФС»;
Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем, Банк ВТБ;
Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Леонид Мальчер, директор, ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;
Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, ФРИИ;
Сергей Кирюшин, директор программы, модератор, Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС;
Степан Дудник, технический директор, HD Tech;
Евгений Барков, менеджер по развитию VK Cloud;
Антон Сафронов, технический директор, «ДОМ.PФ Технологии».

Основные темы:

Подробная информация на сайте

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 29000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей

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