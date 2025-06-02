На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов

Руководство компании Sony полностью отказалось от собственного производства смартфонов, передав эти функции сторонним подрядчикам. Этот шаг, сделал южнокорейскую Samsung единственным мировым брендом, который сохраняет полный цикл создания мобильных устройств на своих мощностях.

Аутсорсинг производства

Компания Samsung в 2025 г. стала единственным мировым производителем, которая выпускает смартфоны полностью на своих мощностях, пишет Android Police. В руководстве Sony решили больше не производить смартфоны на своих заводах.

Компания Sony, один из старейших игроков на рынке мобильных устройств, по данным SumahoDigest, полностью отказалась от собственного производства смартфонов, передав эти функции сторонним подрядчикам. Этот шаг и сделал южнокорейскую Samsung в 2025 г. единственным мировым брендом, который сохраняет полный цикл создания мобильных устройств на своих мощностях.

Тенденция к аутсорсингу производства давно преобладает в отрасли. Крупные компании, такие как Apple и Google, сосредотачиваются на разработке и дизайне продуктов, передавая их сборку внешним партнерам. Аутсорсинг — это передача непрофильных функций компании сторонним организациям. Например, фирмам не всегда выгодно и удобно содержать в штате уборщиков или собственную службу безопасности. Тогда они обращаются к частным охранным предприятиям или клининговым компаниям — экономят на подборе, обучении и оформлении персонала, но закрывают нужную задачу. Такой подход существенно снижает операционные расходы для бизнеса, включая затраты на логистику и накладные издержки. Кроме того, аутсорсинг в бизнесе обеспечивает гибкость в управлении объемами производства, что критически важно для адаптации к изменяющемуся спросу.

Unsplash - Luis Villasmil Образовался единственный мировой бренд, который сохраняет полный цикл создания мобильных устройств на своих мощностях

По информации SumahoDigest, в 2024 г. Sony передала на аутсорсинг модели среднего класса, теперь же вообще вышла из производственного процесса и делегировала партнерам флагманские модели. Сторонним подрядчикам руководители компании Sony доверили и актуальный Sony Xperia I VII, по мнению экспертов в СМИ, качество от этого не пострадало.

Переход Sony к аутсорсингу производства смартфонов, вероятно, не сильно изменит ее рыночное позиционирование. Высокая стоимость устройств ограничивает их аудиторию нишевыми потребителями. Однако передача сборки сторонним партнерам даст Sony больше гибкости в адаптации к рыночным условиям, позволяя регулировать объемы производства без затрат на содержание собственных заводов.

Единственный производитель полного цикла

Лишь компания Samsung действительно выделяется на фоне тренда аутсорсинга. Samsung — одна из крупнейших компаний в Южной Корее. C 2010 г. владельцы южнокорейской компании Samsung инвестировали огромные ресурсы в собственные производственные мощности и логистическую инфраструктуру, что делает полный цикл производства экономически оправданным. Отказ от этой модели был бы невыгоден, так как Samsung использует свои заводы не только для выпуска смартфонов, но и для производства комплектующих, что обеспечивает контроль качества и оптимизацию затрат.

Смартфоны Samsung популярны как в России, так и во всем мире. Как писал CNews, в марте 2022 г. владельцы компании Samsung решили приостановить поставки смартфонов, чипов и прочей техники в Россию, в компании это объяснили геополитикой и проблемами с логистикой. В российских сетях истощились запасы смартфонов Samsung, а популярные модели исчезли с витрин, и купить их теперь можно с длительным ожиданием, и то не везде. В 2023 г. были в Россию были налажены поставки через параллельный импорт. Как информировал ранее CNews, до этого Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

По данным из рейтинга Omdia, лидером мирового рынка смартфонов в 2024 г. стала Apple с долей около 18%: компания реализовала 225,9 млн iPhone, что на 1,4% меньше по сравнению с 2023 г., когда продажи составляли 229,1 млн штук. На втором месте с небольшим отставанием располагается Samsung: южнокорейский производитель в 2024 г. продал 222,9 млн смартфонов, что на 1,1% меньше, чем в 2023 г. (225,5 млн штук). При этом доля компании, как и у Apple, оказалась на уровне 18%.

Статистика продаж в России

Аналитики ритейлера «М.Видео-Эльдорадо» подвели итоги I квартала 2025 г, российского рынка смартфонов. Статистика показала, на какие смартфоны россияне тратят больше всего денег, а какие модели пользуются наибольшей популярностью.

Самые популярные модели смартфонов в России в 2025 г.: Xiaomi Redmi 14C (256 ГБ) — 12 тыс. руб.; Xiaomi Redmi A3X (64 ГБ) — 5,9 тыс. руб.; realme Note 50 (64 ГБ) — 5,9 тыс. руб.; Xiaomi Redmi Note 13 (256 ГБ) — 15 тыс. руб.; realme Note 60X (64 ГБ) — 5,9 тыс. руб.

На какие смартфоны россияне потратили больше денег в 2025 г.: iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) — розничная цена 149 тыс. руб.; iPhone 16 Pro (256 ГБ) — 129 тыс. руб.; iPhone 15 (128 ГБ) — 74 тыс. руб.; iPhone 13 (128 ГБ) — 59 тыс. руб.; iPhone 16 (128 ГБ) — 82 тыс. руб.

Средняя стоимость смартфона в России выросла на 2% — с 24 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Причин этому несколько: подорожание самих устройств и увеличившийся спрос на более дорогие и производительные модели.