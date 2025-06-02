В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

В Томской области прошли испытания демонстратора системы спутниковой связи 5G. Это приближает перспективу реализации связи нового поколения через будущие низкоорбитальные спутниковые группировки России.



Первые испытания

В Томской области прошли первые в России летные воздушные испытания демонстратора системы спутниковой связи 5G для отработки управления беспилотными воздушными судами в космической и гибридной (наземной/космической) сети 5G, сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ) на своем сайте.

Результаты тестирования разработки «Телеком-проекта-5» по заказу ФПИ названы успешными — получен устойчивый прием и передача сигнала с борта летающей лаборатории на наземные абонентские терминалы, имитирующие сотовые телефоны с 5G.

«В ходе испытаний реализована линия связи на основе технологии 5G для одновременного управления пятью беспилотными летательными аппаратами с борта летающей лаборатории на базе самолета ТВС-2МС (выступал в роли атмосферного аналога спутника). Наземный пункт наблюдения и управления обеспечивал в испытаниях фидерную линию передачи данных, контроль и управление системой связи 5G и беспилотниками с ее помощью», — говорится в сообщении.

Уникальная особенность

Российская бортовая аппаратура 5G с многолучевой антенной с фазированной антенной решеткой имеет уникальную особенность, сообщили представители ФПИ. Она создает неподвижные относительно земли множественные зоны обслуживания абонентов с помощью лучей с цифровым управлением. При этом воздушный, а в перспективе и космический, носитель данной аппаратуры может двигаться по криволинейной траектории.

ФПИ По заказу ФПИ систему спутниковой связи 5G разрабатывает компания «Телеком-проекта-5»

«Проведенные испытания позволяют нам говорить о возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России. Это ключевой шаг к управлению беспилотниками, IoT-устройствами и другими системами через гибридные сети», — сказал Ян Чибисов, руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ.

Спутниковая связь 5G в России

«Бюро 1440» (дочерняя компания «ИКС Холдинга») в мае 2024 г. запустила в рамках экспериментальной миссии «Рассвет-2» три низкоорбитальных космических аппарата, оснащенных аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи, как писал CNews.

Компания работает работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. Для работы сервиса в любой точке планеты в режиме 24/7 низкоорбитальная группировка «Бюро 1440» должна насчитывать более 250 космических аппаратов.

Детище американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) Starlink в десятки раз масштабнее в сравнении с российской системой — проект, стартовавший в 2015 г., уже насчитывает тысячи спутников, а всего планируется запустить более 40 тыс. космических аппаратов.

CNews сообщал, что в апреле 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил выделить 116 млрд руб. на развитие спутникового интернета в стране. К концу 2024 г. в России в части населенных пунктов не было не только проводного интернета, но и мобильного. В некоторых отдаленных деревнях нет даже базовых станций сотовых операторов.